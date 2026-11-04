Kutyák marcangoltak halálra egy férfit Szentesen, súlyos ítéletet kapott a gazdájuk

Az eset 2021 nyarán történt, amikor a kutyák halálosan megmartak egy férfit, majd egy nőt is megtámadtak, aki súlyosan megsérült.

A kutyák több emberre is rátámadtak - Illusztráció

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A 67 éves férfit gondatlanságból elkövetett emberölés és a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek a bíróság – írja az MTI.

Döntésével a táblabíróság súlyosította az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék által a vádlottra kiszabott 2 év, 5 évre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést.

Rejtély Csernobilban: valami nem stimmel a kutyák génjeivel

A csernobili atomerőmű területén élő kutyák genetikai állománya jelentősen eltér a közeli városban élő társaikétól. Egy új kutatás szerint a csernobili kutyák közötti különbségek hátterében a természetes szelekció egyik formája, az irányító szelekció állhat.