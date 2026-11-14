Nehéz és nosztalgikus kvíz: te mennyire vagy otthon a 90-es években?

Sokan szeretnek nosztalgiázni a 90-es évekről, amikor az emberek több időt töltöttek a szabadban és kevesebbet a képernyő előtt. Bár a mai kornak is megvannak a maga előnyei, ebben a kvízünkben a 90-es évekről mutathatod meg tudásodat.
Máig népszerű játékok, slágerek vagy épp egy híres magyar sorozat is megjelent a 90-es években. Te mennyire vagy otthon ezzel az időszakkal kapcsolatban? Kvízünkből kiderül!
Kvíz
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Melyik játékkonzol jelent meg 1994-ben Japánban?
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