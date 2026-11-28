Kétségtelen, hogy a Trabant mellett a Lada – vagy ahogy sokan ismerik: Zsiguli – volt a szocializmus egyik legismertebb és legelterjedtebb autómárkája. De vajon honnan ered a Szovjetúnióból hódító útjára indult jármű neve körüli kavarodás, illetve mi köze van a kocsinak Leninhez? Eláruljuk!

1971-ben jelent meg Magyarországon az egy évvel korábban bemutatott Lada (avagy Zsiguli), és hamar a hazai utak egyik legnépszerűbb kocsijává vált

Fotó: Fortepan

Lada vagy Zsiguli? És hogy jön ide Lenin? 1500 név közül választották ki azt, amit végül nem használtak – aztán mégis

Az első hat Lada, egész pontosan a VAZ-2101 1970. április 19-én gurult le a gyártósorról. A kocsikat az olasz, Év Autója díjat nyert Fiat 124 alapjaira építették, ám jelentősen átalakítva azt: nagyjából 800 ponton változtattak. A szovjet Volzskij Avtomobilnij Zavod autógyár Lenin születésének 100. évfordulójára, 1970. április 22-re időzítette a bemutatót. A feljegyzések közül a modellek közül kettő kék, kettő pedig cseresznyepiros volt. A bemutató sikeresnek bizonyult, ennek ellenére csak kicsit később kezdődött meg a sorozatgyártás, így az első, kézzel összeszerelt, megfeszített munkával összeállított bemutatópéldányokat 1970. szeptember 9-én követték a legelső sorozatgyártott modellek.

Noha az első évben csak 21 530 darab készült, később rákapcsolt a gyár: a százezredik Zsiguli 1971. júliusában, az egymilliomodik pedig 1973. decemberében készült el.

A név körül ugyanakkor volt némi kavarodás. A Za Rulem (A kormány mögött) című orosz autós lap ugyanis megszavaztatta az olvasóit az új szovjet autó nevéről. 60 ezer levél futott be, mely közül végül 1500-at választottak ki. Ebből a bőséges névötletből került ki győztesen a Lada, amely az 1600-as években a cár ellen fellázadt doni kozákok egyik hajójának neve volt eredetileg (innen a hajós logó is) – ugyanakkor a politika közbeszólt, és egy helyi felsővezető kívánalma alapján végül a közeli Zsiguli-hegyről Zsigulinak nevezték az autót.

Végül mégiscsak visszatért a Lada név is, hiszen míg a belső piacon Zsiguliként, exportra Ladaként forgalmazták ugyanazokat a járműveket. Ennek ellenére több szocialista országba is jutott a Zsiguli feliratos példányokból, ezért honosodott meg nálunk is mindkét név.