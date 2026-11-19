Papp László a közösségi oldalán azt írta: László Ákos, a Csokonai-, Holló László- és Pro Urbe díjas alkotó Debrecen kulturális és művészeti életének meghatározó személyisége volt.

László Ákos grafikusművész 87 éves korában elhunyt Fotó: Unsplash

„Munkásságával, egyedi látásmódjával és gazdag művészi életművével maradandó értéket teremtett, alkotásaival városunk szellemi és kulturális örökségét gazdagította” – fogalmazott a polgármester.

Nagyváradon töltötte gyermekéveit

László Ákos 1940. március 6-án született Budapesten, gyermekkorát azonban Nagyváradon töltötte. 1965-ben végzett a kolozsvári képzőművészeti főiskola képgrafikai szakán, ahol Kádár Tibor és Feszt László voltak a mesterei. 1982-ben települt át Magyarországra.

Tagja volt a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, emellett alapító tagként vett részt a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének munkájában.

László Ákos itthon és külföldön is kiállított

Számos magyarországi és nemzetközi művésztelephez kapcsolódott, többek között Vilniusban, Kazimierzben, Saint-Michelben, a Hortobágyon, Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Szolnokon, Berekfürdőn, Kézdivásárhelyen, Munkácson és Szabadkán is alkotott.

1963-tól vett részt egyéni és csoportos kiállításokon Magyarországon és külföldön. 1998-tól rendszeres kiállítója volt a debreceni nyári tárlatnak. Munkásságával évtizedeken át gazdagította a város művészeti életét.

A mai nap folyamán egy másik szomorú hír is érkezett. Meghalt Kerekes András, a Magyar Rádió egykori újságírója.