Fontos leállás jön: az Ügyfélkapu és az EESZT sem lesz elérhető órákon át – mutatjuk a részleteket

Karbantartás miatti leállásra kell készülni november 8-án, vasárnap 00.01 és 05.00 között: ebben az időszakban több online közigazgatási portál sem lesz elérhető, így az érintett felületeken nem lehet majd ügyeket intézni – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség kedden az MTI-vel.

Ügyfélkapu-leállás november 8-án: az EESZT és több állami portál sem működik majd

Fotó: Unsplash

Ügyfélkapu-leállás november 8-án: az EESZT és több állami portál sem működik majd

A jelzett időpontban nem lehet majd belépni a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) digitális ügyintézési felületeire, így a többi között az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), az EgészségAblak alkalmazásba és a Webes Ügysegédbe.

Nem lesz elérhető a Tárhely, a Cégkapu, az Ügyfélkapu portál és az Ügyfélkapu kormányablakokban használt regisztrációs felülete sem.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás működni fog, de regisztrálni nem lehet az alkalmazásba, valamint nem lehet az alkalmazással belépni a KAÜ-t használó ügyintézési felületekre, emellett az alkalmazás Tárhely funkciója sem üzemel majd.