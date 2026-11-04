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Fontos leállás jön: az Ügyfélkapu és az EESZT sem lesz elérhető órákon át – mutatjuk a részleteket

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Fontos változásra kell készülniük azoknak, akik online szeretnék intézni hivatalos ügyeiket. November 8-án, vasárnap hajnalban közel öt órára leállnak a legfontosabb elektronikus közigazgatási rendszerek.
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leálláseesztdigitális magyarország ügynökségügyfélkapu

Karbantartás miatti leállásra kell készülni november 8-án, vasárnap 00.01 és 05.00 között: ebben az időszakban több online közigazgatási portál sem lesz elérhető, így az érintett felületeken nem lehet majd ügyeket intézni – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség kedden az MTI-vel. 

Ügyfélkapu-leállás november 8-án: az EESZT és több állami portál sem működik majd
Ügyfélkapu-leállás november 8-án: az EESZT és több állami portál sem működik majd
Fotó: Unsplash

Ügyfélkapu-leállás november 8-án: az EESZT és több állami portál sem működik majd

A jelzett időpontban nem lehet majd belépni a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) digitális ügyintézési felületeire, így a többi között az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), az EgészségAblak alkalmazásba és a Webes Ügysegédbe.

Nem lesz elérhető a Tárhely, a Cégkapu, az Ügyfélkapu portál és az Ügyfélkapu kormányablakokban használt regisztrációs felülete sem.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás működni fog, de regisztrálni nem lehet az alkalmazásba, valamint nem lehet az alkalmazással belépni a KAÜ-t használó ügyintézési felületekre, emellett az alkalmazás Tárhely funkciója sem üzemel majd.

 

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