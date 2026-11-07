ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

település

Mindössze 11 ember él Magyarország legkisebb településén, itt a toplista

Tegnap, 11:00
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyarországon több száz olyan település van, ahol 500-nál is kevesebben élnek. Mutatjuk, melyik tízben a legalacsonyabb a lakosság száma.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
településTOP 10község

Egészen különleges számokat mutat a magyarországi falvak népességi rangsora. A KSH friss adatai alapján van olyan település, ahol mindössze 11 ember él, de a legkisebbek között több olyan község is akad, amelynek lakossága még a húszat sem éri el – vette észre a Vaol.hu.

legkisebb
A legkisebb magyar településen, Iborfián  mindössze 11 ember él.
Fotó: Umberto Pezzetta / MW

Magyarországon nemcsak nagyvárosok és több ezer lakosú községek találhatók: az ország számos apró településnek is otthont ad. Ezek közül a legkisebbekben már néhány tucat ember alkotja a teljes közösséget.

A Központi Statisztikai Hivatal 2026. január 1-jei adatai alapján 

Iborfia áll a lista élén. 

A Zala vármegyei községnek mindössze 11 lakosa van.

20250130 Iborfia Hogy zajlik az élet az ország legkisebb, legkevesebb lélekszámú településén, Iborfián. Fotó: Pezzetta Umberto pu Zalai Hírlap
Iborfia (Zala): 11 lakos 
Fotó: Umberto Pezzetta / MW

A második helyen Debréte végzett 13 fővel, míg a harmadik pozícióban Felsőszenterzsébet található 15 lakossal.

A dobogó harmadik fokán azonban holtverseny alakult ki, ugyanis Nemesmedvesen szintén 15-en élnek. Így a zalai Felsőszenterzsébet és a Vas vármegyei község egyaránt a harmadik helyre került.

Melyik megyében van a legtöbb aprófalu?

Nem véletlen, hogy több dunántúli község is felbukkan a rangsorban. 

Az 500 főnél kisebb településekből Baranya vármegyében található a legtöbb, 212, míg Zala 166-tal, Vas pedig 139-cel követi.

Az országban összesen 441 olyan település van, ahol 200-nál kevesebben élnek.

A 200 fő alatti községek számát tekintve Baranya, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén után Vas is az élmezőnyben szerepel, a negyedik és ötödik helyet pedig Somogy, illetve Veszprém foglalja el.

Top 10: ezek Magyarország legkisebb települései

TelepülésVármegyeLakosság
IborfiaZala11
DebréteBorsod-Abaúj-Zemplén13
FelsőszenterzsébetZala15
NemesmedvesVas15
KeresztéteBorsod-Abaúj-Zemplén16
PerecseBorsod-Abaúj-Zemplén16
PusztaapátiZala18
MegyerVeszprém19
SimaBorsod-Abaúj-Zemplén19
TeresztenyeBorsod-Abaúj-Zemplén21

A lista alapján jól látszik, mennyire apró közösségekről van szó: a tízes élmezőnybe még 21 lakossal is be lehet kerülni. Iborfia pedig messze a legkisebb közülük, mindössze 11 lakójával.

 

Szóljon hozzá!