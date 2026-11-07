Mindössze 11 ember él Magyarország legkisebb településén, itt a toplista

Egészen különleges számokat mutat a magyarországi falvak népességi rangsora. A KSH friss adatai alapján van olyan település, ahol mindössze 11 ember él, de a legkisebbek között több olyan község is akad, amelynek lakossága még a húszat sem éri el – vette észre a Vaol.hu.
Magyarországon nemcsak nagyvárosok és több ezer lakosú községek találhatók: az ország számos apró településnek is otthont ad. Ezek közül a legkisebbekben már néhány tucat ember alkotja a teljes közösséget.
A Központi Statisztikai Hivatal 2026. január 1-jei adatai alapján
Iborfia áll a lista élén.
A Zala vármegyei községnek mindössze 11 lakosa van.
A második helyen Debréte végzett 13 fővel, míg a harmadik pozícióban Felsőszenterzsébet található 15 lakossal.
A dobogó harmadik fokán azonban holtverseny alakult ki, ugyanis Nemesmedvesen szintén 15-en élnek. Így a zalai Felsőszenterzsébet és a Vas vármegyei község egyaránt a harmadik helyre került.
Melyik megyében van a legtöbb aprófalu?
Nem véletlen, hogy több dunántúli község is felbukkan a rangsorban.
Az 500 főnél kisebb településekből Baranya vármegyében található a legtöbb, 212, míg Zala 166-tal, Vas pedig 139-cel követi.
Az országban összesen 441 olyan település van, ahol 200-nál kevesebben élnek.
A 200 fő alatti községek számát tekintve Baranya, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén után Vas is az élmezőnyben szerepel, a negyedik és ötödik helyet pedig Somogy, illetve Veszprém foglalja el.
Top 10: ezek Magyarország legkisebb települései
|Település
|Vármegye
|Lakosság
|Iborfia
|Zala
|11
|Debréte
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|13
|Felsőszenterzsébet
|Zala
|15
|Nemesmedves
|Vas
|15
|Keresztéte
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|16
|Perecse
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|16
|Pusztaapáti
|Zala
|18
|Megyer
|Veszprém
|19
|Sima
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|19
|Teresztenye
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|21
A lista alapján jól látszik, mennyire apró közösségekről van szó: a tízes élmezőnybe még 21 lakossal is be lehet kerülni. Iborfia pedig messze a legkisebb közülük, mindössze 11 lakójával.