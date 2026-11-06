Hatalmas dugókra kell számítani az M0-son és az M7-esen, lezárások jönnek

November 9-én, hétfőn M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán megkezdik az elöregedett aszfaltburkolat marását, az Anna-hegyi pihenő és a 7-es főúti csomópont közötti szakaszon. A munkavégzés idején a külső forgalmi sávot érinti a lezárás, így az autósok két belső sávon közlekedhetnek. A diósdi kihajtó használható marad.

Lezárások várhatók - Illusztráció

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Hétfőn mintegy 8700 négyzetméteren készítik elő és marják fel a burkolatot.

November 10. és 12. között pedig új aszfaltrétegeket építenek be: 7 centiméter vastag kötőréteget és 4 centiméteres kopóréteget. A munkához összesen mintegy 2310 tonna aszfaltot használnak fel.

A diósdi kihajtó előtti hídon is lezárások lesznek

November 13-án, pénteken az M0-s autóút M5-ös felé vezető oldalán, a diósdi kihajtó előtti hídon is munkálatok kezdődnek. A szakemberek a dilatációs szerkezet környezetében végeznek beavatkozást.

Ez idő alatt a hídnál a két belső forgalmi sávot lezárják.

A forgalom a külső sávon és az ideiglenesen megnyitott leállósávon haladhat tovább. A diósdi kihajtó ekkor is használható marad.

A beavatkozás összetettsége miatt a munkálatok szükség esetén november 14-én, szombaton is folytatódhatnak.

Az M7-es autópályán is sávlezárásra kell készülni

November 12-én, csütörtökön az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a törökbálinti kihajtó után kezdődik a burkolatjavítás. A munkálatok egy körülbelül egy kilométeres szakaszt érintenek.

A külső forgalmi sávot lezárják, az autósok két belső sávon haladhatnak.

Csütörtökön mintegy 2200 négyzetméteren marják fel és készítik elő az aszfaltot, pénteken pedig új kötő- és kopóréteget építenek be. Ehhez összesen mintegy 580 tonna aszfaltot használnak fel – írta közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Torlódásokra kell készüniük az autósoknak

A munkálatok idején mind az M0-s, mind az M7-es érintett szakaszain lassabb haladásra és torlódásokra kell számítani, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban.

Érdemes ezért hosszabb menetidővel tervezni.

A kivitelezés ütemezése az időjárási és munkavégzési körülmények függvényében változhat. Az autósokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, valamint a kihelyezett jelzéseket.