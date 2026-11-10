A kórházból üzent Lezsák Sándor

„Vasárnap este óta újra a Honvédkórházban vagyok. Most erősen biztatnak, hogy hamarosan meggyógyulok” – írta a Facebook-oldalán Lezsák Sándor.
Az egészségi állapotáról és arról, hogy miért van szüksége ismét kórházi ellátásra, nem közölt további részleteket. A politikus november elején is kórházban volt, akkor arról számolt be, hogy az orvosok gyógyulásra biztatják.
Lezsák Sándor neve a tiszás ügynökbötrányban is elő került
Mint korábban megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.
Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó politikus is rajta van a listán, amelyet Lezsák azonnal kifogásolt, aláhúzva:
ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt.
Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek a politikustól. Magyar Péter miniszterelnök hasonlóképp tett: miután nem érte el telefonon, közösségi oldalán kért tőle nyilvánosan elnézést.