A kórházból üzent Lezsák Sándor

„Vasárnap este óta újra a Honvédkórházban vagyok. Most erősen biztatnak, hogy hamarosan meggyógyulok” – írta a Facebook-oldalán Lezsák Sándor.

Ismét kórházban kezelik Lezsák Sándort, az Országgyűlés egykori alelnökét

Fotó: Ladóczki Balázs/ MW / PN Petőfi Népe

Az egészségi állapotáról és arról, hogy miért van szüksége ismét kórházi ellátásra, nem közölt további részleteket. A politikus november elején is kórházban volt, akkor arról számolt be, hogy az orvosok gyógyulásra biztatják.

Lezsák Sándor neve a tiszás ügynökbötrányban is elő került

Mint korábban megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.

Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó politikus is rajta van a listán, amelyet Lezsák azonnal kifogásolt, aláhúzva:

ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt.

Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek a politikustól. Magyar Péter miniszterelnök hasonlóképp tett: miután nem érte el telefonon, közösségi oldalán kért tőle nyilvánosan elnézést.