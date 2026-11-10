Benéztek Kecskemét népszerű éttermébe: durva, mi fogadta őket odabent – galéria

A Baon helyszíni riportjában mutatta be, milyen állapotban van jelenleg a Szabadság tér 2. szám alatti Liberté étterem épülete. A 621 négyzetméteres ingatlant ma elsősorban a színház zenekara és balett-táncosok használják próbákra, más részei azonban kihasználatlanok.

A múlt emléke, ilyen állapotban van most a Liberté étterem.

Fotó: Bús Csaba/Baon

Milliókat kellene költeni a Liberté Étteremre

Az utolsó vendéglátós bérlő még a koronavírus-járvány előtt távozott, és a konyhai berendezéseket is elszállította. Egy korszerű konyha kialakítása ma jelentős beruházást igényelne, ami visszatarthatja az érdeklődőket.

Az épület állagmegóvását többször elvégezték, a városháza felújításának idején pedig hivatali dolgozók is használták. Ekkor klímákat és szellőzőberendezéseket szereltek be, a távhővel működő fűtési rendszer azonban elavult, ezért annak korszerűsítése szintén komoly kiadással járhat.

Korábban felmerült, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrum látványpékséget és kávézót alakít ki az épületben, de a terv végül nem valósult meg.

A bérleti díj is nehezítheti a hasznosítást. Egy korábbi pályázatban négyzetméterenként 2000 forint plusz áfa szerepelt, a legutóbbi kiírásban viszont már nem határoztak meg előre árat. Érdeklődők akadtak, szerződéskötésig azonban nem jutottak el. Az önkormányzat vagyonrendelete közben korlátozza, milyen összegért adható bérbe az ingatlan.

Gyuris Dávid önkormányzati képviselő tervpályázatot kezdeményezne az épület felújítására és jövőbeli hasznosítására. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a Liberté több, akár közösségi és piaci funkciót kapjon.