Elszabadult egy ló a 26-os főútnál, nem ez az első eset

Szerdán osztottak meg a Facebookon egy videót, amin egy sétáló ló látható a 26-os főút mellett. A környékén nem először okoznak aggodalmat az úttest közelében feltűnő, szabadon kóborló lovak.

A ló a 26-os főút mellett sétált - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Halálos baleset is történt a környéken

Korábban többször is felbukkantak lovak a forgalmas főút mellett, 2024 augusztusában pedig halálos baleset is történt miattuk – írja a BOON.

2024. augusztusában három elszabadult lóval ütközött egy autó Sajószentpéter és Sajóbábony között, az autó egyik utasa meghalt. A halálos baleset után egy héttel ismét lovakat láttak a főút közelében.

Elszabadult több ló Kiskunfélegyházán

Súlyos baleset történt Kiskunfélegyházán egy szüreti felvonulás közben, miután egy lovas fogat állatai megbokrosodtak és elszabadultak. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazók közül pedig hárman könnyebben megsérültek.