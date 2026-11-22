750 millió forintos főnyeremény találhatott gazdára. Mutatjuk, mik voltak a hatos lottó nyerőszámai!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.
Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai:
4 (négy)
9 (kilenc)
19 (tizenkilenc)
35 (harmincöt)
39 (harminckilenc)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 535 875 forint;
4 találatos szelvény 1289 darab, nyereményük egyenként 12 470 forint;
3 találatos szelvény 21 354 darab, nyereményük egyenként 3470 forint.
A következő sorsolást november 26-án, csütörtökön tartják: ekkor várhatóan már 815 millió forintért izgulhatnak a játékosok.