Sorra kaptak defektet az autók az M1-esen: baleseteket is okozott az úthiba

A Feol.hu az Útinform tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy több személyautó balesete miatt korlátozták a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. A 35-ös kilométernél átmenetileg csak a leállósávon haladhattak a közlekedők.

M1-es autópálya: tíz autó kapott defektet egy hatalmas gödörnél. (Illusztráció)

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Az M1–M7 autópálya-figyelő csoportban közzétett beszámolók szerint tömeges defekt az M1-esen egy kivágott, jelöletlen gödör miatt alakult ki. Egy szemtanú azt mondta a Feolnak, hogy az úthiba a külső sáv mintegy 80 százalékát elfoglalta, és egymás után tíz autós kapott defektet. Az egyik jármű az árokba került.

M1-es autópálya: lezárták a külső sávot

A balesetek után az országhatár felé vezető oldalon, a 28-as és a 35-ös kilométer között elrendelték a külső sáv lezárását. Az MKIF munkatársai már hajnalban megkezdték a javítást.

A társaság később közölte, hogy befejezték a hiba elhárítását. A munkálatok lezárása után a Bicske térségében kialakult torlódás is megszűnt.