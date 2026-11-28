Kilencmillió forint óvadékot ajánlott fel ügyvédjén keresztül a szabadulása érdekében az a lengyel buszsofőr, aki az augusztusi, 12 halálos áldozatot követelő M3-as buszbaleset járművét vezette. Robert M. azonban végül nem az óvadék révén került ki a letartóztatásból: a bíróság november 5-én bűnügyi felügyeletet rendelt el vele szemben, amelyet elektronikus nyomkövetővel ellenőriznek.

Tizenkét ember halt meg az M3-as buszbalesetben, amely az autópálya egyik legsúlyosabb tragédiája

Fotó: Heol.hu

A férfi csak meghatározott időben hagyhatja el a kijelölt ingatlant:

Kedden és csütörtökön, reggel 8 és 10 óra között, és akkor is kizárólag a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása vagy gyógykezelés céljából.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség szóvivője a Blikknek elmondta, hogy a magyar ügyészi hatóságok kezdeményezték a büntetőeljárás átadását a lengyel hatóságoknak. Jelenleg a lengyel legfőbb ügyészi szerv döntésére várnak.

Lengyelországban folytatódhat az eljárás

A magyar ügyészség tájékoztatása szerint minden olyan nyomozati cselekményt elvégeztek, amelyet a lengyel ügyészség jogsegély keretében kért.

A baleset sérültjei időközben elhagyták a kórházat és hazautaztak, így a tanúkihallgatásukra már Lengyelországban kerülhet sor.

A hatóságok rendelkezésére áll a közútkezelő kamerafelvétele is, amely alapján következtetni tudnak a baleset körülményeire.

A nyomozás jelenlegi adatai szerint Robert M. néhány másodpercre elaludhatott a volánnál, ezért a busz lassan, egyenletesen letért az útról, majd az árokba borult.

A férfi a büntetőeljárás során egyelőre nem tett vallomást.

Tizenkét zarándok vesztette életét az M3-as buszbalesetben

A súlyos baleset augusztus közepén történt az M3-as autópályán. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokokat szállító autóbusz felborult, a jármű utasai közül tizenkét ember meghalt. Robert M.-et halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítják.

A sofőr korábban letartóztatásban volt, a bíróság azonban november 5-én enyhébb kényszerintézkedést rendelt el. A büntetőeljárás Lengyelországba történő átadásáról még nem született végleges döntés, így az sem biztos, mikor térhet haza a gyanúsított.