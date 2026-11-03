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Éjszakai lezárások jönnek az M5-ös autópályán, erre kell készülniük az autósoknak

14 perce
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Fontos közlekedési változásra kell készülniük az autósoknak november 6-án éjszaka: több órán keresztül időszakos lezárások nehezítik a közlekedést az M51-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontjában.
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lezárásmagyar közútautópálya

Az M5-ös autópálya érintett csomópontjában a közúti világítás javítása miatt végeznek munkálatokat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a korlátozás november 6-án, pénteken 22 órakor kezdődik, és november 7-én, szombaton hajnali 4 óráig tart.

M5-ös autópálya: éjszakai lezárások lesznek az M51-es csomópontnál
M5-ös autópálya: éjszakai lezárások lesznek az M51-es csomópontnál
Fotó:  Unsplash

A munkavégzés idején időszakos lezárásokra kell számítani az M51-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontjában. A közlekedőknek ezért érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, és számolniuk az esetleges menetidő-növekedéssel.

Ezeken az útvonalakon lehet kerülni

Az érintett szakaszokat az M5-ös autópálya és az M0-s autóút csomópontjánál, illetve az M5-ös autópálya 14-es kilométerénél található Auchan–IKEA-lehajtóágon keresztül lehet elkerülni.

A terelőutakat sárga jelzőtáblák jelzik majd. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és a munkálatok idején kövessék a kihelyezett jelzéseket.

 

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