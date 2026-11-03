Járványveszély miatt rendeltek el korlátozásokat: négy borsodi járás érintett

A madárinfluenza növekvő kockázatáról a BOON a Nébih közleménye alapján számolt be. A hatóság szerint a vadmadarak őszi vonulásával nő annak veszélye, hogy a vírus bekerül a házi baromfiállományokba.
Madárinfluenza: négy borsodi járásban rendeltek el szigorúbb szabályokat
A magas kockázatú térségek közé Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből a Mezőkövesdi, a Cigándi, a Mezőcsáti és a Tiszaújvárosi járás tartozik. Ezeken a területeken a kereskedelmi célú baromfiállományokat kötelező zártan tartani.
A nem kereskedelmi célból nevelt állatokat fedett helyen kell etetni és itatni, zárt tartásuk pedig ajánlott. A takarmányt és az alomanyagot szintén úgy kell tárolni, hogy vadmadarak ne férhessenek hozzá.
A Nébih arra is figyelmeztetett, hogy a járványvédelmi minimumfeltételek betartása az ország teljes területén kötelező.
Szokatlan tünetek vagy megemelkedett elhullás esetén haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.
Az intézkedések a madárinfluenza mellett a vadmadarakban ugyancsak jelen lévő baromfipestis baromfiállományokba kerülésének veszélyét is mérsékelhetik.