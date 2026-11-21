Manapság egyre gyakoribbak az online csalások: a kiberbűnözők előszeretettel adják ki magukat valamilyen hatóságnak, hivatalos szervnek vagy közintézménynek. Ezúttal a Magnet Bank ügyfeleit vették célba, azonban az átverést könnyedén kiterjeszthetik bármely pénzintézetnél számlát vezetőkre.

A Magnet Bank ügyfeleit vették célba a csalók

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A Magnet Bank nevével éltek vissza a csalók: minden adatunkat vinnék

A pofátlan átverésre a Dívány egyik olvasója hívta fel a figyelmet: az online postaládájában egy olyan levél landolt ugyanis, amit látszólag a Magnet Bank küldött, és a pénzmosással kapcsolatos hatályos törvényekre és a Magyar Nemzeti Bankra hivatkozva éves ügyfél-átvilágítást jelentett be. A levél egy, a bank holnapjához megtévesztésig hasonlító felületre irányítana minket, ahol a belépést követően a foglalkozásunkat, rendszeres és alkalmi jövedelmünket, és még az adóilletőségünket is meg kell adni, ráadásul ezután a rendszer ügyfélkapus hitelesítést vagy mobil-aláírást is kér – azaz azok, akiket az adathalás e-mail hivatalos hangneme megtéveszt, netán reflexből kattintanak, szinte minden hivatalos adatot a bűnözők kezére játszanak, akik persze végső soron mindig a pénzünkre utaznak.

Ráadásul a levél még azt is ígéri, hogy egy linkre kattintva a pénzintézet munkatársa videócseten magyarázza el, miért fontos az adategyeztetés – növelve ezzel a megbízhatóság látszatát.

Számos jel buktatta le a csaló e-mailt

Szerencsére az adathalász e-mailt lebuktatta a feladó mailcíme, amely igen távol áll a bank által használt hivatalos címektől, valamint a levélben a magyar ékezetek hiánya. Sajnos ez utóbbi egyre ritkább esetben árulkodó jel, mint ahogy a magyartalan megfogalmazás is – ha ugyanis a csalók AI-eszközöket is bevetnek, erre már nem támaszkodhatunk.

Mit tegyünk, ha gyanús e-mailt kapunk?

Ehhez haosnló e-mailt persze nem csupán a Magnet Bank ügyfelei kaphatnak, hanem gyakorlatilag bárki. Alapszabály, hogy minden e-mailt kezeljünk fenntartásokkal, kiváltképp, ha az valamilyen váratlan információt tartalmaz, nem a megszokott időben érkezik, vagy sürget! Sose az e-mailben megadott linkre kattintsunk, hanem a böngészőnkön keresztül keressük fel az adott pénzintézet, szolgáltató, közintézmény online felületeit, így biztosítva, hogy nem egy másolat honlapon adjuk meg az adatainkat! Ha telefonálunk, akkor sem a levélben kapott számot hívjuk, hanem azt, amit online, hivatalos felületeken találunk!