Országos leállás jön a magyarok kedvelt bankjánál – sem vásárolni, sem pénzt felvenni nem lehet majd

Minden pénzintézet beiktat hosszabb-rövidebb karbantartásokat, melyek során a rendszereiket fejlesztik. Ezen időszakok alatt ugyan jellemzően tapasztalhatunk szolgáltatáskiesést, azonban a leállással járó kisebb kellemetlenséget bőségesen ellensúlyozza, hogy végső soron egy jobban működő és biztonságosabb rendszert kapunk. Ennek ellenére nem árt előre felkészülni, főleg, ha olyan jellegű leállások jönnek, mint az év utolsó két hónapjában a Magnet Banknál, amely során mind a bankkártyás vásárlásoknál, mint a pénzfelvétnél problémába ütközhetünk.

Fizetni sem lehet majd a karbantartás alatt: mutatjuk, mire kell, hogy felkészüljenek a Magnet Bank ügyfelei

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Karbantartások a Magnet Banknál: sem fizetni, sem pénzt felvenni nem lehet majd

A Magnet Bank közleménye szerint 2026. november 15-én 00:00 óra és 04:00 óra között és 2026. december 13-án 00:00 óra és 04:00 óra között végeznek karbantartást, mely során a következő szolgáltatásoknál lehetnek fennakadások:

ATM készpénzfelvétel belföldön

ATM készpénzfelvétel külföldön

POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)

POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön

POS terminálokon bankkártyás vásárlás

Bankkártyás Internetes vásárlás

Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül (Ez időszakban a letiltás kizárólag a 0-24-es telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lesz lehetséges.)

SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan

Leállások a CIB Banknál, kimaradás a BudapestGo-ban Mint arról korábban beszámoltunk, a CIB Bank is több alkalommal tart majd karbantartást novemberben. Hogy pontosan mikor, és milyen szolgáltatásokat nem tudunk majd ideiglenesen használni, ide kattintva derül ki. Itt pedig a BudapestGO kapcsán írtuk meg: nem lehet majd jegyet venni, vagy korábban megvett digitális jegyet érvényesíteni.

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