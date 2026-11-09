ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
várak

Kísértetek, sárkányok és az ördög munkája: mi a valóság a legszebb magyar várak legendái mögött? – galéria

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Visszatérő várúrnő, éjjelente köveket hordó hollók és elrejtett kincsek: magyar várainkhoz különös történetek kapcsolódnak. Siroktól Hollókőig olyan legendákat idézünk fel, amelyek ma is megmozgatják a képzeletet.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
váraklegendakísértetkastélyHollókő

A sziklába vájt folyosók, a magas várfalak és az elhagyott termek könnyen beindítják az ember képzeletét. Magyar várainkhoz évszázadok történetei kapcsolódnak, a valós események mellett pedig a mondák is megőrizték egykori lakóik emlékét. Ezeket azonban érdemes külön kezelni: a helyi legenda létezése nem bizonyítja, hogy a benne elmesélt események megtörténtek.

Magyar várak legendái: kísértetek, kincsek és különös történetek
Magyar várak legendái: kísértetek, kincsek és különös történetek: Hollókő várának látképe. A névmagyarázó monda szerint hollók hordták el éjszakánként az épülő vár köveit
Fotó: Ramirez HUN / Wikimedia Commons / közkincs

Magyar várak legendái: kísértetek, kincsek és különös történetek

Sirok: a visszatérő várúrnő

Sirok mondája szerint a vár úrnője hét vitézt fogadott be, akik mind beleszerettek. A férfiak egymás ellen fordultak, és a küzdelemben Gizella választottja is meghalt. A tragédia után a várúrnő is életét vesztette. A történet szerint fehér árnya azóta is feltűnik a vár fölött.

A kísértethistória a helyi mondavilág része. A vár sziklába vájt járatai viszont nagyon is valóságosak: önmagukban is különös hangulatot adnak a helynek.

Hollókő: az ördög és a széthordott várfal

Hollókő nevéhez egy foglyul ejtett asszony története kapcsolódik. A monda szerint az asszony egykori dajkája az ördög segítségét kérte, hogy kiszabadíthassa őt. Ezután hollók jelentek meg éjszakánként, és elhordták a nappal felépített várfal köveit.

A történetnek több változata is ismert. A hollók és az ördögi segítség a település nevét magyarázó mondához tartoznak, nem a vár építésének bizonyított történetéhez.

Kisnána: elrejtett kincs és alvó sárkány

A kisnánai várhoz két különös történet is kapcsolódik. Az egyik Móré László kincséről szól: a helyi legenda szerint a rablólovag szekérnyi értéket rejtett el a vár titkos pincerendszerében.

A másik monda főszereplője egy jóindulatú sárkány. Miután meghalt a Kompolti család utolsó férfitagja, a lény a vár kútjába húzódott, hogy az elhunyt közelében maradjon, és hosszú álomba merült.

A Kompoltiak szerepe a vár történetében történeti háttér; a titkos kincs és a kútban alvó sárkány a helyi legendák világához tartozik.

Boldogkő: hét lány és hét esztendő

Nem minden várlegenda végződik tragédiával. Boldogkő mondája szerint Bodó aszalómester elbújtatta a tatárok elől menekülő IV. Bélát. A király hálából birtokot adott neki, azzal a feltétellel, hogy várat épít rá.

Bodó hét lányának kérői vállalták az építkezést, és hét esztendő alatt elkészült az erősség. A lányokat hét tündérként emlegető történet a vár nevéhez kapcsolódó rege: mesés lezárása a magyar várak különös történetei között tett barangolásnak.

Galéria: Ismered ezeknek a magyar váraknak a titkait? Kísértetek és különös legendák nyomában
1/9
Sirok vára a Törökasztalról - Sirok várához tragikus szerelmi monda kapcsolódik. A helyi történet szerint Gizella várúrnő fehér árnya visszatér a falakhoz

 

Szóljon hozzá!