Kísértetek, sárkányok és az ördög munkája: mi a valóság a legszebb magyar várak legendái mögött? – galéria

A sziklába vájt folyosók, a magas várfalak és az elhagyott termek könnyen beindítják az ember képzeletét. Magyar várainkhoz évszázadok történetei kapcsolódnak, a valós események mellett pedig a mondák is megőrizték egykori lakóik emlékét. Ezeket azonban érdemes külön kezelni: a helyi legenda létezése nem bizonyítja, hogy a benne elmesélt események megtörténtek.

Magyar várak legendái: kísértetek, kincsek és különös történetek: Hollókő várának látképe. A névmagyarázó monda szerint hollók hordták el éjszakánként az épülő vár köveit

Fotó: Ramirez HUN / Wikimedia Commons / közkincs

Magyar várak legendái: kísértetek, kincsek és különös történetek

Sirok: a visszatérő várúrnő

Sirok mondája szerint a vár úrnője hét vitézt fogadott be, akik mind beleszerettek. A férfiak egymás ellen fordultak, és a küzdelemben Gizella választottja is meghalt. A tragédia után a várúrnő is életét vesztette. A történet szerint fehér árnya azóta is feltűnik a vár fölött.

A kísértethistória a helyi mondavilág része. A vár sziklába vájt járatai viszont nagyon is valóságosak: önmagukban is különös hangulatot adnak a helynek.

Hollókő: az ördög és a széthordott várfal

Hollókő nevéhez egy foglyul ejtett asszony története kapcsolódik. A monda szerint az asszony egykori dajkája az ördög segítségét kérte, hogy kiszabadíthassa őt. Ezután hollók jelentek meg éjszakánként, és elhordták a nappal felépített várfal köveit.

A történetnek több változata is ismert. A hollók és az ördögi segítség a település nevét magyarázó mondához tartoznak, nem a vár építésének bizonyított történetéhez.

Kisnána: elrejtett kincs és alvó sárkány

A kisnánai várhoz két különös történet is kapcsolódik. Az egyik Móré László kincséről szól: a helyi legenda szerint a rablólovag szekérnyi értéket rejtett el a vár titkos pincerendszerében.

A másik monda főszereplője egy jóindulatú sárkány. Miután meghalt a Kompolti család utolsó férfitagja, a lény a vár kútjába húzódott, hogy az elhunyt közelében maradjon, és hosszú álomba merült.

A Kompoltiak szerepe a vár történetében történeti háttér; a titkos kincs és a kútban alvó sárkány a helyi legendák világához tartozik.

Boldogkő: hét lány és hét esztendő

Nem minden várlegenda végződik tragédiával. Boldogkő mondája szerint Bodó aszalómester elbújtatta a tatárok elől menekülő IV. Bélát. A király hálából birtokot adott neki, azzal a feltétellel, hogy várat épít rá.