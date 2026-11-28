Már 3 millió forint fölé emelkedett az átlagos négyzetméterár Magyarország legdrágább utcájában 2025-ben. A budai elitövezetek mellett a pesti belváros és Budaörs is bekerült az élmezőnybe, miközben az ország másik végén néhány tízezer forintból is kijött egy négyzetméter.
Az ingatlan.com a KSH friss Ingatlanadattára alapján készítette el a tavalyi rangsort. Az adatok szerint egy év alatt jelentősen megemelkedett a bekerülési küszöb: míg 2024-ben még 1,89 millió forintos átlagos négyzetméterár is elég volt a húsz legdrágább közterülethez, 2025-ben már a 20. helyezett XI. kerületi Napkelte utcában is 2,21 millió forintot kellett fizetni négyzetméterenként.
Ez több mint 17 százalékos emelkedést jelent.
Budán átlépték a hárommilliós határt
A tényleges adásvételeken alapuló KSH-rangsor élén 2025-ben a II. kerületi Vérhalom utca végzett. A hat tranzakció alapján számított átlagos négyzetméterár meghaladta a 3 millió forintot.
A második helyet a XII. kerületi Kútvölgyi út szerezte meg több mint 2,8 millió forinttal, a harmadik pedig az I. kerületi Orom utca lett 2,6 millió forintot meghaladó értékkel.
Az ország tíz legdrágább közterülete közé bekerült még a II. kerületi Muraközi utca és Budakeszi út, a XI. kerületi Bíró László József körút, valamint a belvárosi Széchenyi utca és Sas utca, továbbá a budai Várban található Országház utca.
Ezeken 2,29–2,58 millió forint között alakult az átlagos négyzetméterár.
A tízes listán egyetlen fővároson kívüli helyszín szerepelt: a budaörsi Clementis László utca, ahol 2,405 millió forintos értéket mértek.
Van, ahol 34 ezer forint is elég volt
A lista másik végén egészen más számok szerepeltek. A legolcsóbbnak holtversenyben a jánoshalmai Orczy utca és a kisbéri Kossuth Lajos utca bizonyult, egyaránt 34 ezer forintos négyzetméterárral. A harmadik a csanádpalotai Kossuth utca lett 35 ezer forinttal.
Mindhárom helyszínen három-három adásvétel alapján számolták ki az átlagot. A tíz legkedvezőbb árú közterület között szerepelt még az ózdi Nagyamerika utca, a putnoki Bem József tér, a salgótarjáni Vár út, a bátonyterenyei Kölcsey Ferenc út, a gyöngyösi Óvoda utca, a mezőhegyesi Táncsics utca és az orosházi Sámsoni utca. Ezeken 38–49 ezer forint között mozgott a négyzetméterenkénti átlag.
Érdekesség, hogy bár a csúcson tovább nőttek az árak, a két véglet közötti olló szűkült.
2024-ben még 112-szeres, 2025-ben viszont 88-szoros volt a különbség a legdrágább és legolcsóbb közterület között.
Budapesten belül is komoly eltérések mutatkoztak: a főváros legolcsóbb közterülete tavaly a csepeli Vasas utca volt 438 ezer forintos négyzetméterárral. A fővárosi rangsor két vége között így közel hétszeres különbség alakult ki.
Idén már a Balaton áll az élen
Az ingatlan.com az idei adatokat is megvizsgálta: a január 1. és november 25. között lekerült eladó lakóingatlan-hirdetésekből készített rangsort. Fontos, hogy ez már nem tényleges adásvételeket, hanem hirdetési mediánárakat mutat, ezért a két év eredményei közvetlenül nem hasonlíthatók össze.
2026-ban a Balaton látványosan előretört: a húsz legdrágább közterületből kilenc a tó környékén található. Az országos lista élén a tihanyi Pisky sétány áll 5,25 millió forintos medián négyzetméterárral. A második az V. kerületi Március 15. tér 4,43 millióval, a harmadik pedig a fonyódi Árpád part 4,37 millió forinttal.
A tízes élmezőnyben hat balatoni és négy budapesti közterület szerepel. A tihanyi Cserhegyen, az ábrahámhegyi Vasút utcában, a balatonboglári Szentmihályi utcában és a balatonfüredi Széchenyi téren szintén 3,73–3,98 millió forint között alakult a medián négyzetméterár.
A legolcsóbb idén a Csongrád-Csanád megyei Kövegy Kossuth Lajos utcája, ahol 25 ezer forintos medián értéket mértek. Tornaszentjakab Rákóczi útján 27 ezer, Köröstarcsa Széchenyi utcájában pedig 28 ezer forint volt ugyanez.
A 2026-os lista két végpontja között már 210-szeres a különbség.
Míg 2024-ben Balatonfüred képviselte a Budapesten kívüli lakáspiacot a tízes toplistán, addig 2025-ben egyetlen balatoni közterület sem került be az élmezőnybe.