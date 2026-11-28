Már 3 millió forint fölé emelkedett az átlagos négyzetméterár Magyarország legdrágább utcájában 2025-ben. A budai elitövezetek mellett a pesti belváros és Budaörs is bekerült az élmezőnybe, miközben az ország másik végén néhány tízezer forintból is kijött egy négyzetméter.

88-szoros a különbség: ennyibe kerül egy négyzetméter Magyarország legdrágább és legolcsóbb utcáiban

Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi / MW

Az ingatlan.com a KSH friss Ingatlanadattára alapján készítette el a tavalyi rangsort. Az adatok szerint egy év alatt jelentősen megemelkedett a bekerülési küszöb: míg 2024-ben még 1,89 millió forintos átlagos négyzetméterár is elég volt a húsz legdrágább közterülethez, 2025-ben már a 20. helyezett XI. kerületi Napkelte utcában is 2,21 millió forintot kellett fizetni négyzetméterenként.

Ez több mint 17 százalékos emelkedést jelent.

Budán átlépték a hárommilliós határt

A tényleges adásvételeken alapuló KSH-rangsor élén 2025-ben a II. kerületi Vérhalom utca végzett. A hat tranzakció alapján számított átlagos négyzetméterár meghaladta a 3 millió forintot.

A második helyet a XII. kerületi Kútvölgyi út szerezte meg több mint 2,8 millió forinttal, a harmadik pedig az I. kerületi Orom utca lett 2,6 millió forintot meghaladó értékkel.

Az ország tíz legdrágább közterülete közé bekerült még a II. kerületi Muraközi utca és Budakeszi út, a XI. kerületi Bíró László József körút, valamint a belvárosi Széchenyi utca és Sas utca, továbbá a budai Várban található Országház utca.

Ezeken 2,29–2,58 millió forint között alakult az átlagos négyzetméterár.

A tízes listán egyetlen fővároson kívüli helyszín szerepelt: a budaörsi Clementis László utca, ahol 2,405 millió forintos értéket mértek.

Van, ahol 34 ezer forint is elég volt

A lista másik végén egészen más számok szerepeltek. A legolcsóbbnak holtversenyben a jánoshalmai Orczy utca és a kisbéri Kossuth Lajos utca bizonyult, egyaránt 34 ezer forintos négyzetméterárral. A harmadik a csanádpalotai Kossuth utca lett 35 ezer forinttal.