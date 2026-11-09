Meglepő magyar rekord: ugyanabban a megyében található a leghosszabb és a legrövidebb falunév

Magyarországon különleges rekordot tart egy megye: itt található a két leghosszabb településnév, miközben két falu neve mindössze két betűből áll. A különleges elnevezések mögött ráadásul érdekes történetek húzódnak – olvasható a Vaol oldalán.

A leghosszabb nevű magyarországi falu a vasi, Chernelházadamonya.

Fotó: VAOL

Két falu osztozik az első helyen

A magyarországi rekordot jelenleg Chernelházadamonya és Kemenesszentmárton tartja, mindkettő neve 17 betűből áll. A két Vas megyei falu így holtversenyben áll az első helyen.

Nem mindig ők vezették a listát. 1969-ig a békési Reformátuskovácsháza számított a leghosszabb nevű önálló magyarországi településnek, ám ekkor Mezőkovácsházához csatolták, így elvesztette önállóságát.

Chernelházadamonya története különösen érdekes. A község 1925-ben két korábbi falu, Csernelháza és Damonya egyesítésével jött létre. Kezdetben Chernelháza volt az elnevezése, majd 1927-ben kapta meg a ma ismert Chernelházadamonya nevet. Az első tag a környéken birtokos Chernel családra utal, Damonya pedig egy régi, szláv eredetű személynévből származik.

Kemenesszentmárton neve a Kemenesalja tájegység és Szent Márton nevének összekapcsolásából született.

A községet már a 14. században említették, akkor Zenthmarton néven. A falu múltjában a kisnemességnek is jelentős szerepe volt: 1744-ben az összeírt 143 férfi közül 77 nemesi származású volt.

Vasban más hosszú elnevezésekre is bukkanhatunk. Táplánszentkereszt és Hegyhátszentmárton egyaránt 16 betűs, vagyis csak egy betűvel rövidebb a két rekorderénél.

Ha a határon túli magyar településeket is számításba vesszük, még hosszabb elnevezésekkel találkozhatunk.

Erdélyben van Szépkenyerűszentmárton és Homoródkarácsonyfalva, amelyek egyaránt 19 betűsek.

Két betűből álló falunevek is akadnak

A másik véglet legalább ilyen érdekes. Magyarországon nyolc olyan önálló település van, amelynek neve csupán két betűből áll:

Ág, Bő, Őr, Sé, Ács, Écs, Öcs és Úny.

Közülük hét a Dunántúlon fekszik, egyedül Őr található az ország keleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

A nyolc kétbetűs név közül kettő is Vasban van: Bő és Sé.

Így ugyanaz a megye egyszerre képviselteti magát a két végletnél: itt van az ország leghosszabb elnevezéseinek két birtokosa, valamint két kétbetűs falu is.