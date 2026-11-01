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temető

Elfeledett sírok, különös történetek: Magyarország legrejtélyesebb temetői – galéria

25 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Különös alakú sírkövek, rejtélyes eredetű fejfák, elhagyatott mauzóleumok és évszázados titkok. Magyarországon számos olyan temető található, amely nemcsak az elhunytak emlékét őrzi, hanem különleges történeteket is rejt. Mindenszentek és halottak napja alkalmából olyan sírkerteket mutatunk be, amelyek látványa és múltja egyaránt lenyűgöző.
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temetőmagyarországfarkasréti temető

A temetők általában a csendes emlékezés helyszínei, ám akadnak közöttük olyanok, amelyek valóságos történelmi időutazásra hívják a látogatókat. Egyes sírkövek eredetét máig vitatják a kutatók, más sírkertekben a természet lassan visszahódította az ember alkotta építményeket.

Ilyen magyar temetőket még nem láttál - A szatmárcsekei csónakos fejfák
Ilyen magyar temetőket még nem láttál - A szatmárcsekei csónakos fejfák

Magyarország különleges temetői között olyanokat is találunk, amelyeknek története szorosan összefonódik a magyar irodalommal, építészettel és néphagyományokkal.

Szatmárcseke – a temető, amelynek fejfái máig rejtélyt jelentenek

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Szatmárcsekén található Magyarország egyik legkülönlegesebb temetője.

A református sírkert több mint ezer, csónak alakú fejfájáról ismert. A tölgyfából faragott, különös formájú sírjelek egymás mellett sorakozva egészen egyedülálló látványt nyújtanak.

A fejfák eredetére mindmáig nincs általánosan elfogadott magyarázat.

Az egyik elmélet szerint ősi temetkezési hagyományok emlékét őrizhetik, míg egy másik elképzelés a Tisza áradásaihoz kapcsolja formájukat. Eszerint egykor előfordulhatott, hogy az elhunytakat csónakkal kellett a temetőbe szállítani.

A sírkertben nyugszik Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője is.

Balatonudvari – szív alakú sírkövek őrzik a múltat

A Balaton északi partján található Balatonudvari régi temetőjében különös, szív alakú sírkövek sorakoznak.

A főként 19. századi síremlékek között számos olyan található, amelynek formája jelentősen eltér a hagyományos sírkövekétől.

A szív alakú kövek eredetét és jelentését különböző elképzelések próbálják magyarázni, de a temető egyik legnagyobb különlegessége éppen az, hogy a sírjelekhez kapcsolódó történetek nem minden részlete tisztázott.

A különleges sírkert ma a Balaton-felvidék egyik ismert történelmi emlékhelye.

Salgótarjáni utcai zsidó temető – Budapest elfeledett mauzóleumai

Budapest egyik legkülönlegesebb, ugyanakkor kevésbé ismert temetője a Salgótarjáni utcai zsidó temető.

Az 1874-ben megnyitott sírkert egykor a pesti zsidóság kiemelkedő temetkezési helyszíne volt. A területen gazdagon díszített mauzóleumok, monumentális síremlékek és különleges építészeti alkotások találhatók.

A síremlékek között a magyar szecesszió több jelentős alkotása is felfedezhető. Lajta Béla építész munkái különösen fontos részét képezik az örökségnek.

A temető állapota a 20. század második felében jelentősen leromlott. A növényzet számos sírt benőtt, egyes épületek megrongálódtak.

Az utóbbi években megkezdődött a sírkert értékeinek megőrzése és helyreállítása.

Fiumei úti sírkert – ahol a magyar történelem nagy alakjai nyugszanak

A budapesti Fiumei úti sírkert nemcsak temető, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb emlékhelye is.

Kossuth Lajos, Deák Ferenc és számos más jelentős történelmi személyiség síremléke található itt.

A monumentális mauzóleumok és szobrok között sétálva a látogató szinte a magyar történelem különböző korszakain halad végig.

A sírkert különlegessége, hogy a temetkezési kultúra, a szobrászat és az építészet számos kiemelkedő alkotása egyetlen helyen található meg.

Farkasréti temető – ismert nevek és kevésbé ismert történetek

A budai hegyek között fekvő Farkasréti temető számos magyar művész, író, színész és zenész végső nyughelye.

A sírkertben egymástól egészen eltérő síremlékekkel találkozhatunk. Egyesek egyszerűek és visszafogottak, mások különleges szobrászati alkotások.

A temetőben tett séta nemcsak az emlékezésről, hanem a magyar kulturális élet történetének felfedezéséről is szólhat.

Különleges történeteket őriznek a magyar temetők

A régi sírkertek jelentősége jóval túlmutat a temetkezésen. A sírkövek feliratai, formái és díszítései sokat elárulhatnak egy-egy település múltjáról, az egykori mesterségekről és az emberek hiedelmeiről.

Mindenszentek közeledtével ezek a helyek különösen emlékeztetnek arra, hogy a sírok mögött emberi sorsok, családi történetek és gyakran máig megválaszolatlan kérdések húzódnak meg.

Galériánkban Magyarország legkülönlegesebb temetőit és síremlékeit mutatjuk be.

Galéria: Rejtélyes sírok és különös legendák: ilyen magyar temetőket még biztosan nem láttál
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Budapest, Salgótarjáni utcai zsidó temető

 

 

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