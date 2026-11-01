Elfeledett sírok, különös történetek: Magyarország legrejtélyesebb temetői – galéria

A temetők általában a csendes emlékezés helyszínei, ám akadnak közöttük olyanok, amelyek valóságos történelmi időutazásra hívják a látogatókat. Egyes sírkövek eredetét máig vitatják a kutatók, más sírkertekben a természet lassan visszahódította az ember alkotta építményeket.

Ilyen magyar temetőket még nem láttál - A szatmárcsekei csónakos fejfák

Magyarország különleges temetői között olyanokat is találunk, amelyeknek története szorosan összefonódik a magyar irodalommal, építészettel és néphagyományokkal.

Szatmárcseke – a temető, amelynek fejfái máig rejtélyt jelentenek

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Szatmárcsekén található Magyarország egyik legkülönlegesebb temetője.

A református sírkert több mint ezer, csónak alakú fejfájáról ismert. A tölgyfából faragott, különös formájú sírjelek egymás mellett sorakozva egészen egyedülálló látványt nyújtanak.

A fejfák eredetére mindmáig nincs általánosan elfogadott magyarázat.

Az egyik elmélet szerint ősi temetkezési hagyományok emlékét őrizhetik, míg egy másik elképzelés a Tisza áradásaihoz kapcsolja formájukat. Eszerint egykor előfordulhatott, hogy az elhunytakat csónakkal kellett a temetőbe szállítani.

A sírkertben nyugszik Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője is.

Balatonudvari – szív alakú sírkövek őrzik a múltat

A Balaton északi partján található Balatonudvari régi temetőjében különös, szív alakú sírkövek sorakoznak.

A főként 19. századi síremlékek között számos olyan található, amelynek formája jelentősen eltér a hagyományos sírkövekétől.

A szív alakú kövek eredetét és jelentését különböző elképzelések próbálják magyarázni, de a temető egyik legnagyobb különlegessége éppen az, hogy a sírjelekhez kapcsolódó történetek nem minden részlete tisztázott.

A különleges sírkert ma a Balaton-felvidék egyik ismert történelmi emlékhelye.

Salgótarjáni utcai zsidó temető – Budapest elfeledett mauzóleumai

Budapest egyik legkülönlegesebb, ugyanakkor kevésbé ismert temetője a Salgótarjáni utcai zsidó temető.

Az 1874-ben megnyitott sírkert egykor a pesti zsidóság kiemelkedő temetkezési helyszíne volt. A területen gazdagon díszített mauzóleumok, monumentális síremlékek és különleges építészeti alkotások találhatók.