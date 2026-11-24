A majomhimlő terjedése miatt fokozott járványügyi figyelmet rendeltek el Magyarországon. Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) november 19-ig 26 laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetet regisztrált, ezért gyorsított eljárásban kezdte meg az oltóanyag beszerzését - írja az Index.

Majomhimlő: ötszörösére nőtt az esetek száma Magyarországon, jönnek a vakcinák Fotó: AFP

A 2026-os esetszám több mint ötszöröse a tavalyi öt fertőzésnek. A járványügyi vizsgálatok alapján ráadásul azzal is számolni kell, hogy a vírus Magyarországon belül terjed. A legtöbb megbetegedést Budapesten diagnosztizálták, de a betegek egy részének hivatalos lakóhelye vidéken található.

A nemzetközi járványügyi tendenciákkal összhangban emelkedett a majomhimlős esetek száma. A 2022-es nemzetközi járvány idején Magyarországon 80 fertőzést igazoltak, ezt követően azonban jelentősen visszaesett az esetszám: 2023-ban kettő, 2024-ben három, 2025-ben pedig öt megbetegedést jelentettek.

Elsősorban szoros testi érintkezéssel terjed a vírus

A majomhimlő, más néven mpox elsősorban közvetlen testi érintkezéssel adható át. A fertőzés leggyakrabban a beteg bőrelváltozásaival való közvetlen kontaktus, illetve intim vagy szexuális együttlét során terjed.

Ritkábban a vírus a fertőzött személy által használt tárgyakkal, például ágyneművel vagy törölközővel is továbbadható. A fertőzés tehát nem kizárólag szexuális úton terjed, ugyanakkor a nemzetközi és a hazai adatok szerint a továbbadás leggyakrabban a szexuális partnerek között történik.

A betegség legjellemzőbb tünete a bőrön vagy a nyálkahártyákon megjelenő kiütés, amely később hólyagossá, majd pörkössé válhat. Az elváltozások az arcon, a végtagokon, a tenyéren és a talpon, a szájban, valamint a nemi szervek és a végbélnyílás környékén is megjelenhetnek.

A fertőzést láz, fejfájás, izomfájdalom, levertség és nyirokcsomó-duzzanat is kísérheti. Előfordulhat azonban, hogy csak néhány kiütés jelentkezik, egyéb panaszok nélkül. A tünetek a fertőződést követő 1–21 napon belül alakulhatnak ki.

A betegség általában két-négy hét alatt gyógyul, de súlyos szövődményeket is okozhat. A beteg a bőrelváltozások teljes gyógyulásáig fertőzőképes lehet.