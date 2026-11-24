A majomhimlő terjedése miatt fokozott járványügyi figyelmet rendeltek el Magyarországon. Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) november 19-ig 26 laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetet regisztrált, ezért gyorsított eljárásban kezdte meg az oltóanyag beszerzését - írja az Index.
A 2026-os esetszám több mint ötszöröse a tavalyi öt fertőzésnek. A járványügyi vizsgálatok alapján ráadásul azzal is számolni kell, hogy a vírus Magyarországon belül terjed. A legtöbb megbetegedést Budapesten diagnosztizálták, de a betegek egy részének hivatalos lakóhelye vidéken található.
A nemzetközi járványügyi tendenciákkal összhangban emelkedett a majomhimlős esetek száma. A 2022-es nemzetközi járvány idején Magyarországon 80 fertőzést igazoltak, ezt követően azonban jelentősen visszaesett az esetszám: 2023-ban kettő, 2024-ben három, 2025-ben pedig öt megbetegedést jelentettek.
Elsősorban szoros testi érintkezéssel terjed a vírus
A majomhimlő, más néven mpox elsősorban közvetlen testi érintkezéssel adható át. A fertőzés leggyakrabban a beteg bőrelváltozásaival való közvetlen kontaktus, illetve intim vagy szexuális együttlét során terjed.
Ritkábban a vírus a fertőzött személy által használt tárgyakkal, például ágyneművel vagy törölközővel is továbbadható. A fertőzés tehát nem kizárólag szexuális úton terjed, ugyanakkor a nemzetközi és a hazai adatok szerint a továbbadás leggyakrabban a szexuális partnerek között történik.
A betegség legjellemzőbb tünete a bőrön vagy a nyálkahártyákon megjelenő kiütés, amely később hólyagossá, majd pörkössé válhat. Az elváltozások az arcon, a végtagokon, a tenyéren és a talpon, a szájban, valamint a nemi szervek és a végbélnyílás környékén is megjelenhetnek.
A fertőzést láz, fejfájás, izomfájdalom, levertség és nyirokcsomó-duzzanat is kísérheti. Előfordulhat azonban, hogy csak néhány kiütés jelentkezik, egyéb panaszok nélkül. A tünetek a fertőződést követő 1–21 napon belül alakulhatnak ki.
A betegség általában két-négy hét alatt gyógyul, de súlyos szövődményeket is okozhat. A beteg a bőrelváltozások teljes gyógyulásáig fertőzőképes lehet.
Soron kívül szerzik be az oltóanyagot
Az ONI arra kéri azokat, akik majomhimlőre utaló tüneteket észlelnek, vagy korábban fertőzött személlyel kerülhettek szoros kapcsolatba, hogy mielőbb forduljanak orvoshoz. A háziorvossal vagy a bőr- és nemibeteg-gondozóval lehetőség szerint előzetesen, telefonon érdemes egyeztetni.
A fertőzés gyanúja esetén kerülni kell a szoros testi és szexuális érintkezést, valamint a törölközők, ágyneműk és más személyes használati tárgyak közös használatát. A fertőzés laboratóriumi vizsgálattal igazolható.
A majomhimlő elleni védőoltás csökkentheti a megfertőződés és a súlyos megbetegedés kockázatát. Elsősorban a fokozottan veszélyeztetett személyek számára ajánlott, de fertőzött emberrel történt szoros érintkezés után is alkalmazható.
A nemzetközi szakmai ajánlások szerint az oltást lehetőség szerint az érintkezést követő négy napon belül célszerű beadni. Tünetmentesség esetén azonban akár 14 napon belül is indokolt lehet.
Az ONI a járványügyi helyzet miatt gyorsított eljárásban megkezdte az oltóanyag beszerzését. A központi készlet megérkezéséig a vakcina egészségügyi intézményekben, orvosi indokolás alapján, egyedi gyógyszerigénylés keretében érhető el.
A hatóság hangsúlyozza: a majomhimlő terjedésének megakadályozásához fontos a korai felismerés. Aki a fertőzésre utaló tüneteket észlel, mielőbb kérjen orvosi segítséget, és a fertőzés kizárásáig kerülje a másokkal való szoros testi érintkezést.