A MÁV tájékoztatása szerint az ország több térségében is fennakadásokkal indult a péntek reggeli vasúti közlekedés. A Miskolc–Tornanádaska és a Hatvan–Szolnok vonalon járműhiba okoz késéseket, a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon pedig hajnali felsővezeték-hiba zavarta meg a forgalmat. A Siófok–Kaposvár vonalon szintén fennakadásokra kell számítani, Hegyeshalom és Pozsony között pedig több járat helyett pótlóbuszok közlekednek.

A MÁV tájékoztatása szerint több járat késik, egyes vonatok pedig kimaradnak a menetrendből

Fotó: Facebook/MÁV

MÁV: akár egyórás késések is lehetnek két vasútvonalon

A Miskolc–Tornanádaska vonalon járműhiba miatt a reggeli órákban 30–60 perces késésekre kell számítani.

A vasúttársaság közlése szerint a Tornanádaskáról 6.40-kor Miskolcra induló személyvonat (35417) várhatóan 40 perces késéssel indul.

A Hatvan–Szolnok vonalon közlekedő S820-as vonatok forgalmát szintén járműhiba nehezíti. A fennakadás két járatot érint:

A Hatvanból 5.07-kor Szolnokra indult S820-as vonat (5720) Jászfényszarutól 45–60 perces késéssel közlekedik.

A Hatvanból 6.01-kor Szolnokra induló S820-as vonat (5712) várhatóan 15–30 perces késéssel indul és közlekedik.

Felsővezeték-hiba miatt akadozott a közlekedés a ceglédi vonalon

A Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon hajnalban felsővezeték-hiba zavarta meg a közlekedést. A műszaki hibát a szakemberek elhárították, a menetrend azonban csak fokozatosan, a reggeli órákban áll helyre.

A fennakadás miatt késésekre, járatkimaradásokra és rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra is számítani kell.

A változások az alábbi járatokat érintik:

S50-es vonat (2730): a Nyugati pályaudvarról 5.34-kor Monorra induló járat kimarad.

a Nyugati pályaudvarról 5.34-kor Monorra induló járat kimarad. Z50-es vonat (2829): a Ceglédről 4.18-kor a Nyugati pályaudvarra indult szerelvény jelentős késése miatt csak Albertirsáig közlekedik.

Az utóbbi járat utasai a Ceglédről 4.15-kor elindult Z50-es vonattal folytathatják útjukat Budapest felé. Ez a szerelvény Albertirsától minden állomáson és megállóhelyen megáll.

Pótlóbuszok közlekednek Hegyeshalom és Pozsony között

A nemzetközi vasúti közlekedést is érintik a péntek délelőtti változások. Hegyeshalom és Pozsony között több vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.