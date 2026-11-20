A MÁV tájékoztatása szerint az ország több térségében is fennakadásokkal indult a péntek reggeli vasúti közlekedés. A Miskolc–Tornanádaska és a Hatvan–Szolnok vonalon járműhiba okoz késéseket, a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon pedig hajnali felsővezeték-hiba zavarta meg a forgalmat. A Siófok–Kaposvár vonalon szintén fennakadásokra kell számítani, Hegyeshalom és Pozsony között pedig több járat helyett pótlóbuszok közlekednek.
MÁV: akár egyórás késések is lehetnek két vasútvonalon
A Miskolc–Tornanádaska vonalon járműhiba miatt a reggeli órákban 30–60 perces késésekre kell számítani.
A vasúttársaság közlése szerint a Tornanádaskáról 6.40-kor Miskolcra induló személyvonat (35417) várhatóan 40 perces késéssel indul.
A Hatvan–Szolnok vonalon közlekedő S820-as vonatok forgalmát szintén járműhiba nehezíti. A fennakadás két járatot érint:
- A Hatvanból 5.07-kor Szolnokra indult S820-as vonat (5720) Jászfényszarutól 45–60 perces késéssel közlekedik.
- A Hatvanból 6.01-kor Szolnokra induló S820-as vonat (5712) várhatóan 15–30 perces késéssel indul és közlekedik.
Felsővezeték-hiba miatt akadozott a közlekedés a ceglédi vonalon
A Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon hajnalban felsővezeték-hiba zavarta meg a közlekedést. A műszaki hibát a szakemberek elhárították, a menetrend azonban csak fokozatosan, a reggeli órákban áll helyre.
A fennakadás miatt késésekre, járatkimaradásokra és rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra is számítani kell.
A változások az alábbi járatokat érintik:
- S50-es vonat (2730): a Nyugati pályaudvarról 5.34-kor Monorra induló járat kimarad.
- Z50-es vonat (2829): a Ceglédről 4.18-kor a Nyugati pályaudvarra indult szerelvény jelentős késése miatt csak Albertirsáig közlekedik.
Az utóbbi járat utasai a Ceglédről 4.15-kor elindult Z50-es vonattal folytathatják útjukat Budapest felé. Ez a szerelvény Albertirsától minden állomáson és megállóhelyen megáll.
Pótlóbuszok közlekednek Hegyeshalom és Pozsony között
A nemzetközi vasúti közlekedést is érintik a péntek délelőtti változások. Hegyeshalom és Pozsony között több vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A változás az alábbi járatokat érinti:
- Rajkáról Hegyeshalomba: a 6.10-kor, 9.10-kor és 11.10-kor továbbinduló vonatok (1333, 1339, 1341).
- Hegyeshalomból Pozsonyba: a 6.33-kor, 9.33-kor és 11.33-kor közlekedő vonatok (1334, 1338, 1340).
A MÁV felhívta a figyelmet arra, hogy a pótlóbuszok utasainak Rajkán másik autóbuszra kell átszállniuk.
A Siófok–Kaposvár vonalon is fennakadások nehezítik a közlekedést
A Dunántúlon sem zavartalan a péntek reggeli vasúti közlekedés. A MÁV tájékoztatása szerint a Siófok–Kaposvár vonalon is fennakadások nehezítik az utazást. A vasúttársaság arra kéri az érintett vonalakon utazókat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendi információkat és a csatlakozásokat.
A legfrissebb közlekedési változásokról a Mávinform oldalán, valamint a MÁVPlusz alkalmazásban lehet tájékozódni.