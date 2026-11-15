Nagy változás jön a MÁV-nál: több vonat is másik pályaudvarról indul

December 13-án életbe lép a 2026–2027-es vasúti menetrend, amely több fontos változást hoz a belföldi és nemzetközi vonatközlekedésben. Több járat a Keleti helyett Kelenföldről indul vagy oda érkezik, egyes vidéki vonalakon pedig a pálya állapota miatt hosszabb menetidővel kell számolni. Jó hír ugyanakkor, hogy új közvetlen Railjet-kapcsolat indul Miskolc és Ausztria, illetve Bajorország között – derül ki a MÁV-csoport közleményéből.
A változtatások célja elsősorban az ingázási lehetőségek javítása, az utasok és önkormányzatok kéréseinek figyelembevétele, valamint a nemzetközi és turisztikai vasúti kapcsolatok fejlesztése. A MÁV ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a leromlott pályaszakaszok és az emiatt érvényben lévő sebességkorlátozások több vonalon menetidő-növekedést okoznak.
Több népszerű vonat a Keleti helyett Kelenföldről indul
A Déli körvasút építésének átmeneti felfüggesztése miatt továbbra is korlátozott a Ferencváros és Budapest-Kelenföld közötti pályakapacitás. Emiatt ezt a korlátozást már az alapmenetrendbe is beépítették.
Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy több, eddig a Keleti pályaudvarról induló vagy oda érkező vonat végállomása Kelenföld lesz.
A változás érinti többek között a G10-es járatok többségét, a soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a Dráva, Mura és Arrabona járatokat, valamint a kaposvári InterCityket is.
Egyes Rába InterRégiók ezzel szemben a Déli pályaudvarra érkeznek.
Az S36-os vonatok útvonala Kelenföld és Tárnok közé rövidül, ugyanakkor egy új esti S36-os járat is közlekedik majd.
A változások miatt különösen azoknak érdemes figyelniük, akik megszokták, hogy egy adott vonatra a Keletiben szállnak fel. A MÁV azt javasolja, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az aktuális menetrendet.
Miskolcról közvetlenül Ausztriába is lehet majd utazni
Jelentős újdonság, hogy mindkét irányban egy-egy Railjet Xpress járat útvonalát Miskolcig hosszabbítják meg.
Ezzel közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Miskolc, Hatvan, Füzesabony és Mezőkövesd, valamint Ausztria és Bajorország között. A változás a vidéki utasok számára különösen fontos lehet, hiszen egyes nyugat-európai célállomások átszállás nélkül válnak elérhetővé.
A Bécs felé közlekedő EuroCity- és Railjet-vonatok továbbra is a Keletiből indulnak, de 10 perccel korábban, óra 30-kor.
Az Esztergom és Komárom közötti vasúti közlekedés is bővül: munkanapokon négy új S74-es személyvonat áll forgalomba, emellett több meglévő járat útvonalát Süttőig vagy Komáromig hosszabbítják meg mindkét irányban.
Pécs és Szeged felé is hosszabb lehet az út
A menetrend egyik kellemetlenebb változása, hogy több vidéki fővonalon a pálya állapota miatt növekszik a menetidő.
A pécsi fővonalon a Mecsek InterCityk a nyári főszezonon kívül a Keleti helyett főként a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A nyári főszezonban Kelenföldön fordulnak majd.
A kaposvári IC-k egész évben Kelenföldön fordulnak.
A Dombóvártól délre található pálya állapota miatt a Mecsek IC-k menetideje Pécs felé 9 perccel, Budapest felé 2 perccel nő. A Dombóvár és Pécs között közlekedő személyvonatoknál még nagyobb változás jön: Pécs felé 8 perccel, Dombóvár felé pedig 17 perccel hosszabbodik a menetidő.
A pécsi fővonal déli szakaszából kiágazó egyes vonalakon szintén növekednek a menetidők. A Fenyves és Helikon InterRégiók pécsi érkezési és indulási időpontjai pedig 11–21 perccel módosulnak.
A szegedi fővonalon a Napfény IC-k menetideje 7 perccel nő, ami az átszállásoknál is szűkebb időket eredményezhet. Kiskunfélegyháza és Szeged között több személyvonat menetideje jellemzően mintegy 10 perccel hosszabbodik.
Nem mindenhol lesz azonban lassabb a közlekedés. A Kiskunfélegyháza–Orosháza között közlekedő személyvonatok menetideje a nagykarbantartás után akár 8 perccel is csökkenhet, míg a Mátra InterRégiók menetideje 3 perccel változik.
A MÁV szerint a menetidő-növekedések hátterében elsősorban a pályaállapotok és az emiatt szükséges sebességkorlátozások állnak. A társaság szerint az új menetrend ugyanakkor kiszámíthatóbbá teszi a közlekedést és az átszállások tervezését.
A HÉV-eknél nem változik semmi
A HÉV-vonalakon nem lesz menetrendi változás. 2027-ben is a megszokott indulási időpontokban és a jelenlegi követési gyakoriság szerint közlekednek a járatok.
A tavaszi melegebb időszak és a növekvő utasforgalom miatt az előszezoni menetrend a korábbiaknál hamarabb, már 2027. április 26-án életbe lép.
Óránként járnak a vonatok Bécsbe, Prágába pedig kétóránként
A nemzetközi közlekedésben Budapest és Bécs között továbbra is óránként közlekednek a nemzetközi vonatok.
Budapest és Prága között kétóránként jár a Metropolitan Railjet és az EuroCity, míg Budapest és Kassa között szintén kétóránként közlekednek a Hernád InterCityk.
A nemzetközi kínálatban emellett Ljubljana, Zágráb, több erdélyi és nyugat-európai úti cél is elérhető. A Magas-Tátra pedig a téli időszakban is könnyen megközelíthető vonattal.
A MÁV külön felhívja a figyelmet a 60 euróba kerülő Tátrai kirándulójegyre, amelyet a pénztárakban lehet megvásárolni.
A nemzetközi nappali járatok jelentős részére már megnyílt a jegyértékesítés, így a karácsonyi vásárokba, az ünnepekre hazautazók és a téli kirándulást tervezők már előre megvehetik menetjegyüket.
Már most ellenőrizhető az új menetrend
A december 13-tól érvényes menetrend már elérhető a MÁVPlusz alkalmazásban, a MÁVPlusz weboldalán és a jegyértékesítési felületen. A járatokra a menet- és helyjegyek jelentős része már elővételben is megvásárolható.
A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy különösen a menetrendváltást követő időszakban minden utazás előtt ellenőrizzék az indulási és érkezési időket, valamint azt is, hogy az adott vonat melyik budapesti pályaudvarról indul.
A társaság szerint a következő években meginduló pályafejlesztések javíthatják majd a jelenleg korlátozott szakaszok állapotát, addig azonban a menetrendnek alkalmazkodnia kell a meglévő sebességkorlátozásokhoz.