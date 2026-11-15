Nagy változás jön a MÁV-nál: több vonat is másik pályaudvarról indul

December 13-án életbe lép a 2026–2027-es vasúti menetrend, amely több fontos változást hoz a belföldi és nemzetközi vonatközlekedésben. Több járat a Keleti helyett Kelenföldről indul vagy oda érkezik, egyes vidéki vonalakon pedig a pálya állapota miatt hosszabb menetidővel kell számolni. Jó hír ugyanakkor, hogy új közvetlen Railjet-kapcsolat indul Miskolc és Ausztria, illetve Bajorország között – derül ki a MÁV-csoport közleményéből.

Nagy változás decembertől a magyar vasúton (MÁV): ezt minden utasnak tudnia kell

Fotó: MÁV-csoport

A változtatások célja elsősorban az ingázási lehetőségek javítása, az utasok és önkormányzatok kéréseinek figyelembevétele, valamint a nemzetközi és turisztikai vasúti kapcsolatok fejlesztése. A MÁV ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a leromlott pályaszakaszok és az emiatt érvényben lévő sebességkorlátozások több vonalon menetidő-növekedést okoznak.

Több népszerű vonat a Keleti helyett Kelenföldről indul

A Déli körvasút építésének átmeneti felfüggesztése miatt továbbra is korlátozott a Ferencváros és Budapest-Kelenföld közötti pályakapacitás. Emiatt ezt a korlátozást már az alapmenetrendbe is beépítették.

Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy több, eddig a Keleti pályaudvarról induló vagy oda érkező vonat végállomása Kelenföld lesz.

A változás érinti többek között a G10-es járatok többségét, a soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a Dráva, Mura és Arrabona járatokat, valamint a kaposvári InterCityket is.

Egyes Rába InterRégiók ezzel szemben a Déli pályaudvarra érkeznek.

Az S36-os vonatok útvonala Kelenföld és Tárnok közé rövidül, ugyanakkor egy új esti S36-os járat is közlekedik majd.

A változások miatt különösen azoknak érdemes figyelniük, akik megszokták, hogy egy adott vonatra a Keletiben szállnak fel. A MÁV azt javasolja, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az aktuális menetrendet.

Miskolcról közvetlenül Ausztriába is lehet majd utazni

Jelentős újdonság, hogy mindkét irányban egy-egy Railjet Xpress járat útvonalát Miskolcig hosszabbítják meg.

Ezzel közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Miskolc, Hatvan, Füzesabony és Mezőkövesd, valamint Ausztria és Bajorország között. A változás a vidéki utasok számára különösen fontos lehet, hiszen egyes nyugat-európai célállomások átszállás nélkül válnak elérhetővé.

A Bécs felé közlekedő EuroCity- és Railjet-vonatok továbbra is a Keletiből indulnak, de 10 perccel korábban, óra 30-kor.

Az Esztergom és Komárom közötti vasúti közlekedés is bővül: munkanapokon négy új S74-es személyvonat áll forgalomba, emellett több meglévő járat útvonalát Süttőig vagy Komáromig hosszabbítják meg mindkét irányban.