A MÁVPlusz új funkciójának köszönhetően az utasoknak nem kell folyamatosan ellenőrizniük az alkalmazást, ha tudni szeretnék, hogy minden a tervek szerint alakul-e az utazásuk során. A fejlesztéseket csütörtökön fokozatosan teszi elérhetővé a vasúttársaság.

MÁVPlusz: új funkció figyelmeztet a késésekre és a változásokra

Fotó: Facebook/MÁV

A viszonylati jegyet vásárlók már az indulás előtt értesítést kaphatnak vonatuk aktuális vágányszámáról, buszuk kocsiállásáról, valamint a várható késésekről. Az alkalmazás a célállomás elérésekor is figyelmeztetést küld.

A késésekről és a rendkívüli eseményekről is értesít a MÁVPlusz

Ha egy járat több mint húsz percet késik, vagy valamilyen rendkívüli esemény történik, az alkalmazás automatikusan üzenetet küld az érintett utasoknak. Amennyiben műszaki okból meg kell változtatni a helyjeggyel utazók ülőhelyét, telefonos értesítés és e-mail is érkezik. A tájékoztatás lehetőség szerint az új ülőhely pontos helyét is megjelöli.

A rendszer arra is figyelmeztet, ha az utas a késés miatt kompenzációra válik jogosulttá.

A MÁV közlése szerint az értesítéseken mindig feltüntetik az információ küldésének időpontját. Erre azért van szükség, mert a késés mértéke az út során változhat, a bonyolultabb helyzetekről szóló tájékoztatás pedig folyamatosan frissülhet. A túl sok üzenet elkerülése érdekében ezekről nem küldenek újabb és újabb értesítéseket: az üzenetre kattintva az utasok azonnal megnyithatják az utazásuk legfrissebb, valós idejű adatait.

A fejlesztés egyelőre a MÁVPluszban viszonylati jegyet vásárló utasokat érinti. A bérletesek számára is készülnek hasonló szolgáltatások, ezek bevezetésére azonban még várni kell: a MÁV tájékoztatása szerint az értesítési funkciók 2027-ben válhatnak elérhetővé.

Több új funkcióval bővült az alkalmazás

Az elmúlt hónapokban több jelentős fejlesztés is megjelent a MÁVPluszban. Az utasok már nemzetközi jegyeket is vásárolhatnak az alkalmazásban, térképen követhetik a járatokat, és grafikusan választhatják ki a konkrét ülőhelyüket.

A fizetési lehetőségek is bővültek: az Apple Pay, a Google Pay és a qvik is elérhetővé vált. A MÁV közlése szerint a következő időszakban további fejlesztésekre is készülnek.