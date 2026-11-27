Szomorú hírt jelentett be közösségi oldalán Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrász: 91 éves korában elhunyt Melocco Miklós, a Nemzet Művésze, kétszeres Kossuth-díjas szobrász, érdemes művész.

Elhunyt Melocco Miklós

Fotó: Havran Zoltán

Elment A Mester, a Barát. Nyugodj békében Melocco Miklós!

– üzente a Facebookon szűkszavúan egykori tanítványa.

Melocco Miklós 91 éves volt

Az 1935. április 3-án született Melocco Miklós édesapja az MTI olaszországi tudósítója volt, ezért jött világra a leendő szobrász is Rómában. A család csak évekkel később, 1939-ben költözött vissza Magyarországra.

A képzőművész gyermekkorát súlyos tragédia árnyékolta be: édesapját koncepciós perben ítélték halálra és ki is végezték. A család nehéz anyagi helyzetbe került, Melocco a tanulmányai mellett segédmunkásként, hómunkásként és sírásóként is dolgozott. Végül csak 1955-ben, harmadik próbálkozásra vették fel a Magyar Képzőművészeti Főiskolára.

1962-től állított ki, 1970-től a kecskeméti művésztelepen is élt családjával, majd a budapesti Dózsa György úti műteremben dolgozott. 1981-től Zsámbékon telepedtek le. 1990-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára, 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 1995-től pedig elnökségi tagja volt. Első kitüntetését (Stúdió-díj) még 1966-ban kapta, onnantól pedig folyamatosan érkeztek az elismerések: 1975-ben Munkácsy Mihály-díj, 1982-ben Érdemes művész, 1988-ban Kossuth-díj, 1998-ban A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 2004-ben Prima Primissima-díj, 2014-ben A Nemzet Művésze, 2026-ban pedig Kossuth-nagydíj - csak hogy néhányat említsünk.