Tiszazugi méregkeverők: névtelen levelek leplezték le a gyilkos magyar boszorkánykört

A huszadik század elején Tiszazug épp oly békés, természetközeli tájnak tűnt, mint bármely más alföldi falu. A helyiek dolgoztak, házasodtak és családot alapítottak. Csakhogy a halálesetek száma növekedésnek indult. Az emberek suttogni kezdtek. Egyesek csak sejtették, mások pontosan tudták, hogy baljós titkot őrzött közösségük. A rejtély éveken át érintetlen maradt, mígnem néhány névtelen levél egy olyan ördögi ügyet robbantott ki, amely nemcsak Magyarországot, de még a külföldi sajtót is mélyen megrázta. A nyomozásból pedig egy kísérteties női egylet homályos ténykedése rajzolódott ki.

A tiszazugi méregkeverő asszonyok története 100 év múltán is rémisztő

Fotó: Wikipedia

A tiszazugi asszonyok életkörülményei az első világháború idején

A Tiszazug elszigetelt falvaiban élő nők élete nem volt túl álomszerű. Szerelmi házasságról csak álmodhattak. A frigyeket a családok köttették egymás között, gazdasági szempontok alapján. Ha később a kapcsolat boldogtalanná, a férj pedig sokszor erőszakossá vált, az asszonyoknak nem maradt menekülési lehetőségük. A válás ritkaságszámba ment, a különköltözött nőket megbélyegezte és kiközösítette a közösség. Az első világháború tovább rontott a helyzetükön. Férjeik a frontra vonultak, helyüket pedig a tiszazugi hadifogolytáborba érkező fiatal férfiak vették át. A rabokat mezőgazdasági munkára fogták, ők azonban a földek mellett az asszonyokat is előszeretettel „gondozták.” A nem kívánt terhességek, a szegénység és a kiszolgáltatottság megágyazott a teljes kilátástalanságnak. Ekkor jelent meg a boszorkánykör kulcsszereplője, a nagyrévi bába.

A nagyrévi bába és a tiszazugi arzénmérgezések

Fazekas Gyuláné Oláh Zsuzsanna évek óta praktizált a tiszazugi falvakban. Jelen volt a vajúdásoknál, segített a betegágyaknál, tudott a helyiek legféltettebb titkairól, a boldogtalan házasságokról, a családon belüli erőszakról és a nem kívánt terhességekről is. Bizalmasai tették őt a közösség legbefolyásosabb alakjává. Kezdetben egyfajta beszélgetőtárs volt, de idővel nem csupán tanácsokkal látta el a nőket, hanem egy végzetes „megoldást” is javasolt nekik. A legenda szerint Gyuláné egy véletlen folytán fedezte fel a légyfogó papírból kioldható, halálos mérgezést okozó arzént, melynek pusztító erejét kezdetben állatokon figyelte meg. A később „legyes vízként” emlegetett folyadék színtelen és szagtalan volt. A feleségek orvosságnak álcázva keverték férjeik betevőjébe a bábától vásárolt „bájitalt.” A célpontok között a frontról hazatérő erőszakos férjek, beteg rokonok, idős családtagok és olykor gyermekek is szerepeltek. A tiszazugi méregkeverők többsége nem tekintette magát bűnözőnek. Az ő szemükben az arzén valamiféle „elixír” volt, amely megszüntette a szenvedésüket.