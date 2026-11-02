Tiszazugi méregkeverők: névtelen levelek leplezték le a gyilkos magyar boszorkánykört

A huszadik század elején Tiszazug épp oly békés, természetközeli tájnak tűnt, mint bármely más alföldi falu. A helyiek dolgoztak, házasodtak és családot alapítottak. Csakhogy a halálesetek száma növekedésnek indult. Az emberek suttogni kezdtek. Egyesek csak sejtették, mások pontosan tudták, hogy baljós titkot őrzött közösségük. A rejtély éveken át érintetlen maradt, mígnem néhány névtelen levél egy olyan ördögi ügyet robbantott ki, amely nemcsak Magyarországot, de még a külföldi sajtót is mélyen megrázta. A nyomozásból pedig egy kísérteties női egylet homályos ténykedése rajzolódott ki.
A tiszazugi asszonyok életkörülményei az első világháború idején
A Tiszazug elszigetelt falvaiban élő nők élete nem volt túl álomszerű. Szerelmi házasságról csak álmodhattak. A frigyeket a családok köttették egymás között, gazdasági szempontok alapján. Ha később a kapcsolat boldogtalanná, a férj pedig sokszor erőszakossá vált, az asszonyoknak nem maradt menekülési lehetőségük. A válás ritkaságszámba ment, a különköltözött nőket megbélyegezte és kiközösítette a közösség. Az első világháború tovább rontott a helyzetükön. Férjeik a frontra vonultak, helyüket pedig a tiszazugi hadifogolytáborba érkező fiatal férfiak vették át. A rabokat mezőgazdasági munkára fogták, ők azonban a földek mellett az asszonyokat is előszeretettel „gondozták.” A nem kívánt terhességek, a szegénység és a kiszolgáltatottság megágyazott a teljes kilátástalanságnak. Ekkor jelent meg a boszorkánykör kulcsszereplője, a nagyrévi bába.
A nagyrévi bába és a tiszazugi arzénmérgezések
Fazekas Gyuláné Oláh Zsuzsanna évek óta praktizált a tiszazugi falvakban. Jelen volt a vajúdásoknál, segített a betegágyaknál, tudott a helyiek legféltettebb titkairól, a boldogtalan házasságokról, a családon belüli erőszakról és a nem kívánt terhességekről is. Bizalmasai tették őt a közösség legbefolyásosabb alakjává. Kezdetben egyfajta beszélgetőtárs volt, de idővel nem csupán tanácsokkal látta el a nőket, hanem egy végzetes „megoldást” is javasolt nekik. A legenda szerint Gyuláné egy véletlen folytán fedezte fel a légyfogó papírból kioldható, halálos mérgezést okozó arzént, melynek pusztító erejét kezdetben állatokon figyelte meg. A később „legyes vízként” emlegetett folyadék színtelen és szagtalan volt. A feleségek orvosságnak álcázva keverték férjeik betevőjébe a bábától vásárolt „bájitalt.” A célpontok között a frontról hazatérő erőszakos férjek, beteg rokonok, idős családtagok és olykor gyermekek is szerepeltek. A tiszazugi méregkeverők többsége nem tekintette magát bűnözőnek. Az ő szemükben az arzén valamiféle „elixír” volt, amely megszüntette a szenvedésüket.
Az 1929-es nyomozás és a tiszazugi méregkeverő asszonyok bűnügyének feltárása
A boszorkánykör mélyen hallgatott, azonban 1929-ben három névtelen levél érkezett a szolnoki ügyészséghez, amelyekben a Nagyrévén és a környező falvakban élő nők tucatjait vádolták meg mérgezés gyanújával. A bejelentések nyomán a magyar kriminalisztika történetében példátlanul nagyszabású vizsgálat indult. A csendőrök hónapokon át vallomásokat gyűjtöttek, a szakértők sorra nyitották fel a sírokat. A kihantolt holttestek közül 162-ben mutattak ki arzént. A leletekből olykor akkora mennyiségű méreg került elő, amely több ember elpusztítására is elegendő lett volna. Az áldozatok számát nagyjából 300-ra becsülték, és bár a nyomozás során rengeteg asszony vált gyanússá, sokan közülük visszavonták vallomásaikat, így számos ügy maradt ítélet nélkül. Az ördögi terv szülőanyja, Fazekasné – akit azután csak méregkeverő boszorkányként emlegettek – letartóztatása előtt marólúgot fogyasztva vetett véget saját életének. Három másik gyanúsított az akasztófán végezte, tíz vádlott pedig életfogytiglan börtönbüntetést kapott.