Súlyosan megsérült egy 18 éves egyetemista, mialatt a vonatról szállt le Mezőkövesden. Stósz Viviána táskája pántját becsípte a szerelvény, ami ezután több száz méteren keresztül vonszolta. A fiatal lány életéért azóta is küzdenek az orvosok. Vitézy Dávid a közösségi oldalán nemrég bejelentette, telefonon beszélt Viviána édesapjával, hogy a MÁV-csoport, a minisztérium és a saját nevében is őszinte együttérzését és sajnálatát fejezze ki.

Üzent a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának édesapja / Fotó: Olvasói

Biztosítottam arról, hogy ebben a borzasztó helyzetben minden lehetséges segítséget szeretnénk megadni a családnak. Tájékoztattam arról is, hogy felkérésemre a MÁV-csoport 5 millió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak. Elmondtam, hogy a lehető legalaposabb vizsgálat zajlik a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével annak felderítésére, hogy pontosan mi történt

- írta a közlekedési és beruházási miniszter, hozzátéve, az édesapa megerősítette neki, a lánya állapota továbbra is kritikus. A férfi továbbá megkérte a miniszert arra, két üzenetét tolmácsolja a nyilvánosság felé.

Az első és legfontosabb, hogy Viviánának továbbra is vérre van szüksége, ezért az apa arra kér mindenkit, akinek lehetősége van rá, hogy jelentkezzen véradásra. A MÁV-Csoport minden dolgozóját felkérte, hogy ha lehetősége engedi, működjenek közre a véradásban. A célzott véradáshoz szükséges adatok: Név: Stósz Viviána Lilla TAJ-szám: 127316970 Kórház: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Miskolc, Traumatológiai Intenzív Osztály.

Viviána édesapja emellett azt kérte, Vitézy Dávid tolmácsolja köszönetét mindazon együttérzésért, amelyet a magyar emberek az elmúlt 24 órában tanúsítottak irántuk. Mint mondta, érzik és köszönik az emberek támogatását, ami nagyon sok erőt ad a családnak.

Mindkét lábát elvesztette a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata

Az édesanya az Origónak elmondta, hogy egyetlen gyermeke valamennyi csontja eltört a baleset során. Súlyosan károsodtak a bordái, a csípője, és a koponyája. Mivel a lábai menthetetlenül roncsolódtak, azokat amputálni kellett. A TV2 információi szerint a többi utas jelezte, hogy baj van, a helyi forgalomirányítás pedig megállította a vonatot. A mozdonyvezető és a jegyvizsgáló azonnal keresni kezdte az elsodort lányt, akit végül a szemből érkező vonat vezetője látott meg a síneken.