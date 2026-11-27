Tóthné Megyeri Zsuzsa 2010-ben veszítette el 22 éves lányát egy vasúti balesetben. A mezőkövesdi vonatbaleset feltépte az édesanya régi sebeit, ugyanis kísérteties hasonlóságokat fedezett fel a két tragédia között. A TV2 Aktív című műsorában felidézte lánya halálának körülményeit, és együttérzését fejezte ki Viviána családjának.

A képen a mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt Viviána látható

Fotó: olvasói

Tizenhat évvel ezelőtt már történt hasonló vasúti tragédia

Elmondása szerint egy hibás ajtózár miatt menet közben kinyílt az ajtó, lánya pedig kiesett az óránként több mint 50 kilométeres sebességgel haladó szerelvényből. Az édesanya elmondása 13 perccel később egy tolató szerelvény is elgázolta a lányát, aki akkor még életben lehetett. Úgy véli, ha időben megtalálták volna, még lett volna esélye a túlélésre.

Másként kezelik a mezőkövesdi vonatbaleset ügyét

Tóthné Megyeri Zsuzsa úgy látja, hogy a mostani vasúti tragédia után az illetékesek nem az áldozatot próbálják hibáztatni, és nem a felelősség elhárítására törekednek. Külön kiemelte, hogy ezúttal a vasúti kocsik műszaki állapotáról és az esetleges hiányosságokról is nyilvánosan beszélnek. Szerinte fontos, hogy a vizsgálat során kiderüljön, hol és milyen emberi mulasztás történhetett.

Mint arról korábban beszámoltunk, a november 24-i mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült Viviána életéért napokon át küzdöttek az orvosok, azonban minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült megmenteniük a fiatal lányt. Stósz Viviána Lilla 2026. november 27-én délután meghalt.