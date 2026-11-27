A mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának, Viviánának szülei még úton voltak a miskolci kórházba, hogy elbúcsúzzanak 18 éves lányuktól, amikor megtudták, hogy a fiatal egyetemista meghalt. Délelőtt még arról tájékoztatták őket, hogy a koponyasérülések következtében olyan súlyos agykárosodás alakult ki nála, amely már nem volt visszafordítható.

A kórházba tartottak, hogy elbúcsúzzanak tőle: meghalt a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata Fotó: Olvasói

A 18 éves lány pénteken hunyt el. Korábban beszámoltunk róla, hogy a vonat magával vonszolta, a baleset következtében pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. Mindkét lábát amputálni kellett, miközben az egész ország összefogott érte, és rengetegen adtak vért a megmentéséért.

Már úton voltak, amikor megérkezett a végzetes hívás

A mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának állapota péntekre tovább romlott. A család délelőtt kapta a megrázó tájékoztatást, hogy a CT-vizsgálat szerint a koponyasérülések következtében kialakult agykárosodás visszafordíthatatlan. Az orvosok azt kérték, ha szeretnének, még menjenek be hozzá, hogy elbúcsúzhassanak tőle. A hívás azonban későn érkezett: a szülők még úton voltak, amikor meg kellett tudniuk, hogy lányuk állapota végzetesen rosszabbra fordult. Dr. Lichy József, a család ügyvédje elmondta, hogy amikor felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, Viviána még életben volt.

- A szülők reggel azt a megrendítő hírt kapták a kórházból, hogy a gyermekük a koponyasérülések miatt olyan súlyos agykárosodásokat szenvedett, hogy a CT-vizsgálat szerint a károsodás már nem hozható helyre. Kora délután pedig már azzal hívták őket, hogy sajnos beállt az agyhalál állapota. Ekkor kérték meg őket arra, hogy menjenek be és beszéljék meg, hogy meddig tartsák még életben a gépek. Elindultak a kórházba, hogy elbúcsúzzanak tőle és menet közben érte őket a hír, hogy a keringése összeomlott

– mondta el a Blikknek dr. Lichy József.

A család a nyomozás minden részletét követni szeretné

A család ügyvédje arról is beszélt, hogy amikor kapcsolatba lépett a hatóságokkal, a fiatal még életben volt. A család szeretné figyelemmel kísérni a baleset körülményeinek feltárását.

Az ügyvéd szerint a vizsgálat hónapokig tarthat, hiszen közlekedésbiztonsági és műszaki szakértők bevonására is szükség lesz annak megállapításához, pontosan mi vezetett a tragédiához.

A fiatalért napokon át egy emberként szorítottak, a család és barátai pedig abban reménykedtek, hogy az orvosoknak sikerül megmenteniük. Végül azonban a legsúlyosabb forgatókönyv következett be, Viviána szervezete nem tudta leküzdeni a sérüléseket.