Megrázó hírt tett közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház. "A 2026. november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a gyógyulásért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére a mai napon elhunyt. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a sérült életének megmentéséért tett erőfeszítésekhez. A kórház valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak" – jelentették be a honlapukon.

Stósz Viviána Lilla, a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata pénteken vesztette életét

Napokig küzdöttek a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatáért

November 24-én, kedden kora este megrázó baleset történt a mezőkövesdi vonatállomáson. Az elsőéves egyetemista Stósz Viviána Lilla épp a szüleihez tartott hazafelé. Leszállt a Hernád-Zemplén Intercityről, a vonat ajtaja azonban rácsukódott a táskája pántjára, a karja pedig beakadt a pántba. A vonat személyzete mindezt nem vette észre, a szerelvény pedig elindult. Az IC több száz méteren keresztül vonszolta magával a fiatal lányt, aki végül a sínek közé esett.

A vonat utasai jelezték, hogy baj történt, ezt követően állította meg a helyi forgalomirányítás a vonatot. A mozdonyvezető és a jegyvizsgáló azonnal keresni kezdte az elsodort lányt, akit végül a szemből érkező vonat vezetője látott meg a síneken. A vasutas, aki állítólag egy korábbi idegenlégiós volt, végig próbált segíteni: szorítókötésekkel csillapította a vérzést, közben igyekezett megnyugtatni a sérültet, és megvárta vele a mentőket.

Viviána édesanyja, Éva szerdán, november 25-én az Origónak számolt be a lánya állapotáról: akkor elárulta, a gyermeke mindkét lába olyan súlyosan roncsolódott, hogy amputálni kellett. Emellett arra kért mindenkit, hogy irányított véradással segítsék az orvosok munkáját. Országos összefogás indult, azonban ennek ellenére nem javult a fiatal lány állapota. Édesapja arról beszélt munkatársunknak: már csak az imában bírnak.