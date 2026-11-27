A 24.hu által ismertetett MÁV-jelentés szerint a mezőkövesdi vonatbaleset előtt egy utas leszállt az állomáson, majd 18–19 másodperccel később bezáródtak az ajtók. A kalauzok nem láttak több le- vagy felszállót, ezért megadták az indításjelzést, majd visszaszálltak a vonatra.

Másodpercekre nyílhatott ki az ajtó a mezőkövesdi vonatbaleset előtt.

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A jelentés szerint a felvételeken három másodpercig villog az ajtózárásra figyelmeztető fény, és az is látszik, hogy valaki átfut a kocsin a hátsó ajtóhoz. A dokumentum azt valószínűsíti, hogy az egyetemista az utolsó pillanatban nyomta meg a nyitógombot.

Az ajtó két-három másodpercre kinyílhatott, majd visszazáródott. A nő testének nagy része ekkor már a kocsin kívül volt, de a hátizsákja beszorult, a vonat pedig több száz méteren át magával vonszolta.

Mezőkövesdi vonatbaleset: miért nyílhatott ki az ajtó?

A 24.hu szerint a szerelvény egyik, az 1980-as években gyártott kocsija miatt nem működött a zöldhurok, vagyis az az ajtózáródás-visszajelző áramkör, amely nyitott ajtónál automatikusan lefékezi a vonatot. A lap úgy tudja, az érintett ajtó csak legalább két centiméteres akadályt érzékelve nyílt volna vissza.

Az egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett. A beszámoló szerint mindkét lábát amputálni kellett, és továbbra is kritikus állapotban kezelik. Vitézy Dávid a baleset után emberi hibáról beszélt, de azt, hogy ki és hogyan hibázott, még vizsgálják.