A mezőkövesdi vonatbaleset körülményeiről Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója osztott meg újabb információkat a Facebook-oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy több vizsgálat is zajlik, ezért a sajtóban megjelent részinformációk alapján egyelőre nem lenne felelős dolog következtetéseket levonni.

A mezőkövesdi vonatbaleset körülményeit még vizsgálják

Fotó: Origo

Azt is kiemelte, hogy az eddigi ellenőrzések nem találtak olyan jelet, amely az ajtók visszatérő hibájára utalna.

Ma olyan hírek jelentek meg, amelyek azt a látszatot keltik, mintha az ajtók visszatérő hibája okozta volna a balesetet, de az eddigi vizsgálatok során erre utaló jelet nem találtak

– írta a bejegyzésében.

A vezérigazgató szerint az elmúlt napokban sok kérdés érkezett a balesettel kapcsolatban, és megérti, hogy mindenki szeretne mielőbb válaszokat kapni. A MÁV célja is az, hogy pontosan feltárják, mi vezetett a történtekhez, és megtegyék a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy hasonló eset ne fordulhasson többé elő.

Elvégezték az ajtó- és fékpróbákat

A MÁV-csoport vezetője közölte: mielőtt az érintett szerelvény elhagyta a Keleti pályaudvart, a vasúttársaság munkatársai elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat.

Az ezekről készült jegyzőkönyv szerint az ajtók és a fékek az indulás előtt megfelelően működtek.

A balesetet követően Miskolcon ismét ellenőrizték a szerelvényt: ajtónyitási és zárási próbát is végeztek. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az eddig elvégzett vizsgálatok nem tártak fel műszaki meghibásodást. A baleset pontos körülményeit azonban csak a folyamatban lévő vizsgálatok tisztázhatják.

Pszichológiai segítséget is kapnak az érintett dolgozók

A vezérigazgató a bejegyzésében a balesetben érintett munkatársakról is beszélt. Közölte, hogy a MÁV minden szükséges segítséget megad nekik, ahogyan más hasonló esetekben is, és ebbe a pszichológiai támogatás is beletartozik.

Hegyi Zsolt arra kérte a nyilvánosságot, hogy a vizsgálatok lezárásáig senki ne találgasson a dolgozók személyes felelősségéről.

Mint írta, a vasúttársaság folyamatosan tájékoztatja majd a közvéleményt mindarról, amiről a vizsgálatok sérelme nélkül beszámolhat.