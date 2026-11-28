A mezőkövesdi vonatbaleset körülményeiről Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója osztott meg újabb információkat a Facebook-oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy több vizsgálat is zajlik, ezért a sajtóban megjelent részinformációk alapján egyelőre nem lenne felelős dolog következtetéseket levonni.
Azt is kiemelte, hogy az eddigi ellenőrzések nem találtak olyan jelet, amely az ajtók visszatérő hibájára utalna.
Ma olyan hírek jelentek meg, amelyek azt a látszatot keltik, mintha az ajtók visszatérő hibája okozta volna a balesetet, de az eddigi vizsgálatok során erre utaló jelet nem találtak
– írta a bejegyzésében.
A vezérigazgató szerint az elmúlt napokban sok kérdés érkezett a balesettel kapcsolatban, és megérti, hogy mindenki szeretne mielőbb válaszokat kapni. A MÁV célja is az, hogy pontosan feltárják, mi vezetett a történtekhez, és megtegyék a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy hasonló eset ne fordulhasson többé elő.
Elvégezték az ajtó- és fékpróbákat
A MÁV-csoport vezetője közölte: mielőtt az érintett szerelvény elhagyta a Keleti pályaudvart, a vasúttársaság munkatársai elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat.
Az ezekről készült jegyzőkönyv szerint az ajtók és a fékek az indulás előtt megfelelően működtek.
A balesetet követően Miskolcon ismét ellenőrizték a szerelvényt: ajtónyitási és zárási próbát is végeztek. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az eddig elvégzett vizsgálatok nem tártak fel műszaki meghibásodást. A baleset pontos körülményeit azonban csak a folyamatban lévő vizsgálatok tisztázhatják.
Pszichológiai segítséget is kapnak az érintett dolgozók
A vezérigazgató a bejegyzésében a balesetben érintett munkatársakról is beszélt. Közölte, hogy a MÁV minden szükséges segítséget megad nekik, ahogyan más hasonló esetekben is, és ebbe a pszichológiai támogatás is beletartozik.
Hegyi Zsolt arra kérte a nyilvánosságot, hogy a vizsgálatok lezárásáig senki ne találgasson a dolgozók személyes felelősségéről.
Mint írta, a vasúttársaság folyamatosan tájékoztatja majd a közvéleményt mindarról, amiről a vizsgálatok sérelme nélkül beszámolhat.
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