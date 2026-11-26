Kedden olyan súlyos vonatbaleset történt, amely az egész ország lakosságát felkavarta. A mindössze 18 éves Stósz Viviána Lilla mindkét lábát elvesztette, jelenleg is kórházban ápolják, véradásra van szüksége. A mezőkövesdi állomáson történtek körül még sok a kérdőjel, ugyanakkor a vizsgálatok abba az irányba mutatnak, hogy emberi mulasztás történt.

Stósz Viviána Lilla mindkét lábát elvesztette a mezőkövesdi vonatbalesetben. A fiatal lány életéért jelenleg is küzdenek az orvosok

Fotó: Olvasói

Hogyan történt a mezőkövesdi vonatbaleset?

Stósz Viviána, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem elsőéves hallgatója épp hazafelé tartott a fővárosból a szüleihez. Kedden este 20 óra körül leszállt a mezőkövesdi állomáson a Hernád-Zemplén Intercityről, a vonat ajtaja azonban rácsukódott a táskája pántjára, a karja pedig beakadt a pántba. A vonat személyzete mindezt nem vette észre, a szerelvény pedig elindult. Az IC több száz méteren keresztül vonszolta magával a fiatal lányt, aki végül a sínek közé esett.

A vonat utasai jelezték, hogy baj történt, ezt követően állította meg a helyi forgalomirányítás a vonatot. A mozdonyvezető és a jegyvizsgáló azonnal keresni kezdte az elsodort lányt, akit végül a szemből érkező vonat vezetője látott meg a síneken.

A fiatal lányt életveszélyes állapotban szállították a miskolci kórház intenzív osztályára. Az Origónak szerdán Viviána édesanyja, Éva számolt be lánya állapotáról:

Valamennyi csontja eltört. Súlyosan károsodtak a bordái, a csípője, és a koponyája. Mivel a lábai menthetetlenül roncsolódtak, azokat amputálták. Ma délelőtt életmentő műtétet végeztek

– mesélte az asszony.

A TV2 Híradója arról számolt be: a mozdonyvezető szerint ő szabályos zöld jelzésre indult el, ugyanakkor a szemtanúk szerint a forgalomirányító nem várta meg, hogy a szerelvény elhagyja az állomást, még az indulás előtt visszament az épületbe.

Vérre van szüksége Viviánának

A fiatal lány állapota a mezőkövesdi vonatbalesetet követően továbbra is kritikus. Irányított véradásra van szüksége.

Az irányított véradáshoz szükséges adatok: Név: Stósz Viviána Lilla TAJ-szám: 127 316 970 Kórház: Megyei Kórház, Miskolc – Traumatológiai intenzív osztály

A fiatal egyetemistáért a mezőkövesdi futballközösség is összefogott. A Mezőkövesd Zsóry FC is igyekszik minél több embert rávenni a véradásra. A lány egyébként 2021 és 2022 között az egyesület U14-es és U16-os leánycsapatában futballozott. A klubot mélyen megrázta a hír, hogy egykori játékosa most életveszélyes sérülésekkel fekszik a miskolci kórházban. Viviána néhány évvel ezelőtt még a futballpályán küzdött, most azonban élete legnehezebb küzdelmét vívja.