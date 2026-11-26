Kedden olyan súlyos vonatbaleset történt, amely az egész ország lakosságát felkavarta. A mindössze 18 éves Stósz Viviána Lilla mindkét lábát elvesztette, jelenleg is kórházban ápolják, véradásra van szüksége. A mezőkövesdi állomáson történtek körül még sok a kérdőjel, ugyanakkor a vizsgálatok abba az irányba mutatnak, hogy emberi mulasztás történt.
Hogyan történt a mezőkövesdi vonatbaleset?
Stósz Viviána, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem elsőéves hallgatója épp hazafelé tartott a fővárosból a szüleihez. Kedden este 20 óra körül leszállt a mezőkövesdi állomáson a Hernád-Zemplén Intercityről, a vonat ajtaja azonban rácsukódott a táskája pántjára, a karja pedig beakadt a pántba. A vonat személyzete mindezt nem vette észre, a szerelvény pedig elindult. Az IC több száz méteren keresztül vonszolta magával a fiatal lányt, aki végül a sínek közé esett.
A vonat utasai jelezték, hogy baj történt, ezt követően állította meg a helyi forgalomirányítás a vonatot. A mozdonyvezető és a jegyvizsgáló azonnal keresni kezdte az elsodort lányt, akit végül a szemből érkező vonat vezetője látott meg a síneken.
A fiatal lányt életveszélyes állapotban szállították a miskolci kórház intenzív osztályára. Az Origónak szerdán Viviána édesanyja, Éva számolt be lánya állapotáról:
Valamennyi csontja eltört. Súlyosan károsodtak a bordái, a csípője, és a koponyája. Mivel a lábai menthetetlenül roncsolódtak, azokat amputálták. Ma délelőtt életmentő műtétet végeztek
– mesélte az asszony.
A TV2 Híradója arról számolt be: a mozdonyvezető szerint ő szabályos zöld jelzésre indult el, ugyanakkor a szemtanúk szerint a forgalomirányító nem várta meg, hogy a szerelvény elhagyja az állomást, még az indulás előtt visszament az épületbe.
Vérre van szüksége Viviánának
A fiatal lány állapota a mezőkövesdi vonatbalesetet követően továbbra is kritikus. Irányított véradásra van szüksége.
Az irányított véradáshoz szükséges adatok:
Név: Stósz Viviána Lilla
TAJ-szám: 127 316 970
Kórház: Megyei Kórház, Miskolc – Traumatológiai intenzív osztály
A fiatal egyetemistáért a mezőkövesdi futballközösség is összefogott. A Mezőkövesd Zsóry FC is igyekszik minél több embert rávenni a véradásra. A lány egyébként 2021 és 2022 között az egyesület U14-es és U16-os leánycsapatában futballozott. A klubot mélyen megrázta a hír, hogy egykori játékosa most életveszélyes sérülésekkel fekszik a miskolci kórházban. Viviána néhány évvel ezelőtt még a futballpályán küzdött, most azonban élete legnehezebb küzdelmét vívja.
Hasonló felhívást tett a közösségi médiában a sérült lány egyeteme is:
"A BGE közösség egy tagját ma szörnyű baleset érte. Minden segítségre szüksége van. Együttérzésünk kifejezése mellett arra kérjük a BGE polgárait, hogy aki teheti, irányított véradással is segítse Viviána gyógyulását!" – írták.
Emberi mulasztás okozhatta a mezőkövesdi vonatbalesetet
Csütörtökön kora délután, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) ülése után Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter sajtótájékoztatót tartott, melyen a keddi vonatbaleset is szóba került. Vitézy elárulta: beszélt az áldozat édesapjával, aki az egész család nevében köszönetét fejezte ki az országnak az együttérzésért és a támogatásért, kiemelve: lánya gyógyulását nagyban segítené az, ha minél több egészséges ember adna vért a számára.
Vitézy Dávid a baleset körülményei kapcsán arról is beszélt: jelenleg is folyamatban van a rendőrség, a MÁV, és a vasúti biztonsági hatóság vizsgálata. A szerelvényen az előírások szerint a mozdonyvezetőn felül két jegyvizsgáló volt, a forgalmi szolgálattevő pedig megadta a felhatalmazást a vonatnak az indulásra. Az ő kihallgatásukat a nyomozóhatóság intézi. Kiemelte: az eset a technológiai körülmények miatt csak emberi hibából eredhet. Azt is elárulta: egy közeli volánbuszkamera felvette az eseményeket, de a nyomozásra való tekintettel ezek a felvételek egész biztosan nem kerülnek nyilvánosságra egy ideig.
Arról is beszélt: a Máv-csoport 5 millió forint azonnali segélytámogatást biztosított a családnak.
A rendőrség szemtanúkat keres
Szemtanúk jelentkezését várja a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság. Feltételezésük szerint a történteket több, a vasútállomás területén tartózkodó személy is láthatta. Kiemelték: a szemtanúk az eset pontos körülményeinek tisztázásához fontos információval rendelkezhetnek.
Aki bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, látta a balesetet, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon!
Mezőkövesdi vonatbaleset: Vitézy Dávid lemondását követelik
A balesetet követően még a parlamentben is kérdőre vonták Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, aki csak szerda késő este szólalt meg az ügyben, akkor is azt hangsúlyozva, hogy a mezőkövesdi baleset arra mutatott rá, hogy a magyar InterCity- és más vasúti járművek megújítása mennyire fontos lenne.
Ráadásul mindezt azután, hogy Palóc André kérdőre vonta őt parlamentben, hogy miért nem kér bocsánatot a tegnapi vonatbaleset miatt, sőt, miért nem mond le...
"Miniszter úr, tegnap egy tragikus vonatbaleset történt. Egy fiatal lány az életéért küzd. Azzal kellett volna kezdenie a MÁV-ért felelős miniszternek, hogy minimum elnézést kér, minimum felelősséget vállal, de leginkább lemond!"
Vitézy Dávid egyébként a Facebookon arról írt: bár a szerelvény InterCityként közlekedett, olyan régebbi személykocsit is tartalmazott, amely nem képes ellenőrizni az ajtók megfelelő záródását, és nem akadályozza meg a vonat elindulását, ha valamelyik ajtó nyitva marad vagy nem záródik megfelelően.
A Fidesz-frakció csütörtökön kezdeményezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató soron kívüli meghallgatását a Közlekedési és Beruházási Bizottság pénteki ülésén a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. Arra a kérdésre várnak választ, hogy fordulhat elő, hogy egy fiatal nőt több száz méteren keresztül húz egy vasúti szerelvény úgy, hogy azt senki nem veszi észre.
Magyar Péter üzent a balesetet szenvedett Viviánának
Az egész országot megrázó eset kapcsán Magyar Péter két nappal a történteket követően, csütörtökön kora este szólalt meg először. Facebook-videójában együttérzéséről biztosította a balesetben életveszélyesen megsérült 18 éves Viviána családját, a fiatal lánynak pedig mielőbbi felépülést kívánt. A miniszterelnök kitért arra, hogy országszerte sokan vettek részt a fiatal lány számára szervezett irányított véradáson, így az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint már elegendő vér áll rendelkezésre.
Viviána, egy ország szorít neked és érted. Légy erős!
– üzent a mezőkövesdi baleset áldozatának a kormányfő.
Fotókon a mezőkövesdi baleset helyszíne
A baleset helyszínéről a Mezőkövesd Képekben Facebook-oldal tett közzé képeket.