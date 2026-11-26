A vonatbaleset kedden este történt a mezőkövesdi állomáson. A 18 éves Stósz Viviána Lilla a Hernád–Zemplén InterCityről szállt le, amikor a szerelvény ajtaja becsípte a táskája pántját. A vonat elindult, és több száz méteren keresztül vonszolta magával a fiatal lányt. Az egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett, a miskolci kórház intenzív osztályára szállították.

Életmentő műtétről számolt be a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjének édesanyja.

Fotó: Havran Zoltán / MW

Intenzív osztályon kezelik a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjét

A kórház közlése szerint a lány állapota kritikus. A Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon kezelik, az intézmény pedig minden szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít az ellátásához.

A sérült édesanyja az Origónak azt mondta, hogy a lány bordái, csípője és koponyája is súlyosan megsérült.

Beszámolója szerint mindkét lábát amputálni kellett, szerda délelőtt pedig életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Az édesapa a Facebookon közölte, hogy lányának irányított véradásra van szüksége.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerdán együttérzését fejezte ki a sérültnek és családjának. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a baleset kapcsán a magyar vasúti járműpark megújításának fontosságáról írt.