A rendőrség november 26-i felhívása szerint a mezőkövesdi vonatbaleset november 24-én, este 8 óra körül történt. A fiatal a mezőkövesdi állomáson a szerelvény utolsó kocsijának hátsó ajtaján próbált leszállni. A rendőrség szerint az állomáson tartózkodók közül többen is láthatták, mi történt.

Mezőkövesdi vonatbaleset: szemtanúkat keres a rendőrség.

Fotó: Olvasói

Itt jelentkezhetnek a mezőkövesdi vonatbaleset szemtanúi

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 05060/741/2026. bűnügyi számon indított eljárást. Aki látta a balesetet, vagy információval tud segíteni, az alábbi számokon tehet bejelentést:

06-46-514-506 – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központja

06-80-555-111 – a Telefontanú éjjel-nappal elérhető zöldszáma

112 – díjmentes segélyhívó

A kórház csütörtök délelőtt az MTI-vel közölte, hogy a sérült lányt kritikus állapotban kezelik az intenzív osztályon.