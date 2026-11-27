A mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült lányt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán ápolják. Németh Csaba, az intézmény kommunikációs munkatársa az MTI-nek adott tájékoztatásban a kórház nevében megköszönte a véradók segítségét.

Megszólalt a kórház: válságos a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült lány állapota

Fotó: Origo

A rendőrség pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

Három kamera rögzítette a mezőkövesdi vonatbalesetet

A 24.hu három térfigyelő kamera felvételeiről készült MÁV-jelentést ismertetett. A lap szerint a lány akkor próbálhatott leszállni, amikor a szerelvény már mozgott. A jelentés szerint Mezőkövesden egy utas leszállt, majd 18–19 másodperccel később bezáródtak az ajtók. A jegyvizsgálók nem láttak több le- vagy felszálló utast, ezért megadták az indításjelzést, majd visszaszálltak.

A lap beszámolója szerint az egyik felvételen az látszik, hogy a kocsi előterében három másodpercig villog az ajtózárásra figyelmeztető fény, majd valaki a hátsó ajtóhoz fut.

Mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt, és telefonon elérte a mozdonyvezetőt, a jelentés szerint a vonat már óránként 100 kilométeres sebességre gyorsult.

A Mávinform kedden még azt közölte, hogy egy utas kiesett a Hernád–Zemplén InterCityből Mezőkövesd után. Későbbi sajtóbeszámolók szerint a lány táskájának pántját becsíphette az ajtó, és a szerelvény több száz méteren át vonszolhatta. A történteket a hatóságok vizsgálják.

Ötmillió forint gyorssegélyt ad a MÁV a családnak

A lány édesanyja az Origónak azt mondta, hogy gyermekének súlyosan megsérült a koponyája, a csípője és több bordája. A lábait amputálni kellett, szerdán délelőtt pedig életmentő műtétet végeztek rajta.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki videóüzenetében együttérzését fejezte ki a családnak, és megköszönte az irányított véradáson részt vevők segítségét. A MÁV-csoport ötmillió forint gyorssegélyt biztosít a családnak. A Fidesz-frakció csütörtökön bejelentette, hogy kezdeményezi Vitézy Dávid miniszter és Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató soron kívüli meghallgatását a parlament közlekedési és beruházási bizottságának pénteki ülésén.