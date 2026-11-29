A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) Marketing és Üzleti Kommunikáció Kara megemlékezést tart elhunyt hallgatója, a 18 éves Viviána tiszteletére.

Gyertyagyújtással búcsúznak hallgatótársai a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatától, Viviánától. Fotó: Olvasói

Az eseményt december 1-jén 17:30-kor tartják az egyetem Alkotmány utcai épülete előtt. A szervezők mindenkit várnak, aki egy szál gyertyával szeretné leróni tiszteletét a fiatal lány előtt.

A tragikus mezőkövesdi vonatbaleset

Viviána november 24-én, kedden este a Budapestről induló Hernád-Zemplén InterCityvel utazott haza. Amikor a mezőkövesdi vasútállomáson leszállt a vonatról, a záródó ajtó becsípte a táskája pántját, az elinduló szerelvény pedig több száz méteren keresztül magával vonszolta. A balesetben életveszélyesen megsérült lányt a miskolci kórházba szállították. Bár az orvosok az élete megmentése érdekében mindkét lábát amputálták, állapota végig válságos maradt, és november 27-én, pénteken elhunyt.