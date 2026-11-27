A Blikk informátora szerint a mezőkövesdi vonatbaleset után a következő szerelvény vezetőjét már útközben figyelmeztették, hogy valaki a síneken vagy azok közelében fekhet. A lassújelzés miatt legfeljebb nagyjából 10 kilométer/órás sebességgel haladhatott. Így észrevette a sérültet, és meg tudta állítani a vonatot.

Így segített a vasutas a mezőkövesdi vonatbaleset után Fotó: Origo

Elsősegélyt nyújtott a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjének

A Blikk úgy értesült, hogy a mozdonyvezető korábban a francia idegenlégióban szolgált. A lap azt írta az informátorára hivatkozva, hogy

Viviána az eszméleténél volt, és segítséget tudott kérni, de sok vért vesztett.

A vasutas szorítókötésekkel csillapította a vérzést, közben igyekezett megnyugtatni a sérültet, és megvárta vele a mentőket.

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, Viviána Mezőkövesden próbált leszállni az InterCityről, amikor a hátizsákja beszorult a visszazáródó ajtóba. A vonat több száz méteren át vonszolta, mielőtt lezuhant a kocsiról. A baleset pontos körülményei továbbra sem tisztázottak. Viviánát a miskolci kórház intenzív osztályán, válságos állapotban ápolják.