Mint azt megírtuk, november 27-én az orvosok megfeszített küzdelme ellenére elhunyt a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata. A 18 éves Viviána halála az egész országot megrázta, most pedig gyászoló szülei megrázó üzenetet osztottak meg.

Mezőkövesdi vonatbaleset: a szülők hálásak minden segítségért / Fotó: Olvasói

Mezőkövesdi vonatbaleset: a szülők hálásak mindenkinek, akik bíztak a csodában

A gyászoló szülők közösségi oldalukon köszönték mindenkinek a segítségét, kiemelve a Viviána segítségére siető a mozdonyvezető emberségét, a mentők és a miskolci kórházi dolgozók munkáját, valamint a véradók nagylelkűségét. Az édesanya arról is írt, hogy a fiatal búcsúztatásának időpontjáról később adnak tájékoztatást.

Egyetlen drága gyermekünket nem tudtuk megtartani, de az érte érzett szeretet, a belé vetett remény és mindaz az emberség, amit ezekben a napokban kaptunk, örökre velünk marad

- írta az édesanya, akinek teljes bejegyzése itt olvasható.