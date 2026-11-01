Kolduskalács és égve hagyott lámpák: különös magyar hagyományok mindenszentek és halottak napján – galéria

Mindenszentek idején a temetők felé induló családok, a virágok és a gyertyák látványa generációk közös emléke. A sírok rendbetétele mellett azonban egykor számos helyi szokás is hozzátartozott az elhunytakra emlékezéshez. Ezek vidékenként és vallási közösségenként is különböztek.

Mindenszentek régen: különleges magyar szokások, archív fotók. Régi sírkövek, változó város: a miskolci Mindszenti katolikus temető 1979-ben, háttérben az épülő Dankó Pista utcai háztömbbel

Fotó: Fortepan / Leskó Imre

Mindenszentek régen: különleges magyar szokások

Mint ismeretes, november 1-je mindenszentek, november 2-a halottak napja. A két egymást követő ünnephez kapcsolódó családi hagyományok idővel szorosan összefonódtak.

Otthon is fényt gyújtottak

Aki nem jutott el a temetőbe, az Ipoly menti falvakban otthon gyújtott gyertyát. A bukovinai magyaroknál még olyan szokást is feljegyeztek, hogy a család minden elhunyt tagjáért külön gyertya égett.

Másutt a fényhez a hazalátogató halottak hiedelme kapcsolódott. Jászdózsán például égve hagyták az otthoni lámpát, miközben a család a temetőben emlékezett.

Az elhunytaknak is jutott hely az asztalnál

Egyes vidékeken kenyeret, sót és vizet készítettek ki a halottak számára, míg a Tápió mentén egy tál ételt hagytak az asztalon. Ezek a szokások azt a néphitet tükrözték, hogy az elhunytak ilyenkor visszatérhetnek egykori otthonukba.

Az emlékezés az élőkről való gondoskodással is összekapcsolódott. Szeged környékén például külön kalácsot sütöttek, amelyet a temető kapujában várakozó szegényeknek adtak, és azt kérték, emlékezzenek meg a család halottairól.

Virágok között őrzött emlékek

Érdekesség, hogy a sírok november eleji virágdíszítése nem mindenütt ugyanolyan régi hagyomány: a Magyar Néprajz szerint a magyar katolikus közösségekben viszonylag újabb szokásként terjedt el. A sírgondozás ugyanakkor sokak számára egész éves feladat volt. A néprajzi leírások rendszeresen temetőbe járó, a hozzátartozók nyughelyénél imádkozó asszonyokról is beszámolnak.

Az archív fényképek a megemlékezés egykori helyszíneit őrzik: régi temetőkápolnákat, virágokkal körülvett sírokat és faragott fejfákat. A hozzájuk kapcsolódó történetekből pedig az is kirajzolódik, mennyiféleképpen tartották számon a családok azokat, akik már nem lehettek közöttük.