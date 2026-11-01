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Halottak napja

Kolduskalács és égve hagyott lámpák: különös magyar hagyományok mindenszentek és halottak napján – galéria

50 perce
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Gyertyát gyújtottak, kalácsot osztottak, egyes vidékeken pedig az elhunytaknak is helyet készítettek az asztalnál. Mindenszentek alkalmából felidézzük nagyszüleink és dédszüleink megemlékezési szokásait, amelyek között ma is ismerős és szinte feledésbe merült hagyományokat egyaránt találunk.
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Halottak napjanépszokásgalériamindenszentek

Mindenszentek idején a temetők felé induló családok, a virágok és a gyertyák látványa generációk közös emléke. A sírok rendbetétele mellett azonban egykor számos helyi szokás is hozzátartozott az elhunytakra emlékezéshez. Ezek vidékenként és vallási közösségenként is különböztek. 

Mindenszentek régen: különleges magyar szokások, archív fotók
Mindenszentek régen: különleges magyar szokások, archív fotók. Régi sírkövek, változó város: a miskolci Mindszenti katolikus temető 1979-ben, háttérben az épülő Dankó Pista utcai háztömbbel
Fotó: Fortepan / Leskó Imre

Mindenszentek régen: különleges magyar szokások

Mint ismeretes, november 1-je mindenszentek, november 2-a halottak napja. A két egymást követő ünnephez kapcsolódó családi hagyományok idővel szorosan összefonódtak. 

Otthon is fényt gyújtottak

Aki nem jutott el a temetőbe, az Ipoly menti falvakban otthon gyújtott gyertyát. A bukovinai magyaroknál még olyan szokást is feljegyeztek, hogy a család minden elhunyt tagjáért külön gyertya égett.

Másutt a fényhez a hazalátogató halottak hiedelme kapcsolódott. Jászdózsán például égve hagyták az otthoni lámpát, miközben a család a temetőben emlékezett.

Az elhunytaknak is jutott hely az asztalnál

Egyes vidékeken kenyeret, sót és vizet készítettek ki a halottak számára, míg a Tápió mentén egy tál ételt hagytak az asztalon. Ezek a szokások azt a néphitet tükrözték, hogy az elhunytak ilyenkor visszatérhetnek egykori otthonukba.

Az emlékezés az élőkről való gondoskodással is összekapcsolódott. Szeged környékén például külön kalácsot sütöttek, amelyet a temető kapujában várakozó szegényeknek adtak, és azt kérték, emlékezzenek meg a család halottairól.

Virágok között őrzött emlékek

Érdekesség, hogy a sírok november eleji virágdíszítése nem mindenütt ugyanolyan régi hagyomány: a Magyar Néprajz szerint a magyar katolikus közösségekben viszonylag újabb szokásként terjedt el. A sírgondozás ugyanakkor sokak számára egész éves feladat volt. A néprajzi leírások rendszeresen temetőbe járó, a hozzátartozók nyughelyénél imádkozó asszonyokról is beszámolnak.

Az archív fényképek a megemlékezés egykori helyszíneit őrzik: régi temetőkápolnákat, virágokkal körülvett sírokat és faragott fejfákat. A hozzájuk kapcsolódó történetekből pedig az is kirajzolódik, mennyiféleképpen tartották számon a családok azokat, akik már nem lehettek közöttük.

Galéria: Amikor még nem a virágoké volt a főszerep: így emlékeztek elhunyt szeretteikre a régi magyarok
Fotó: Fortepan
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A Farkasréti temető virágokkal díszített sírjai 1938-ban. A háttérben a Keresztes Szent János-temetőkápolna látható

 

 

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