Mindenszentek és halottak napja a magyar családok életében szorosan összekapcsolódik. Ilyenkor megtelnek a temetők, gyertyák ezrei világítják meg a sírokat, és sokan távol élő rokonaikkal is találkoznak, hogy közösen emlékezzenek azokra, akik már nincsenek közöttünk.

Mindenszentek vagy halottak napja? Meglepően sokan nem tudják, mi a különbség - Fotó: Pexels

Bár a két ünnepet a hétköznapi szóhasználatban gyakran összekeverik, mindenszentek november 1-jére, halottak napja pedig november 2-ára esik. A különbség azonban ennél jóval mélyebb.

Mit ünneplünk mindenszentek napján, november 1-jén?

Mindenszentek a keresztény egyház egyik jelentős ünnepe, amelyen a katolikus hagyomány szerint valamennyi üdvözült emberre emlékeznek.

Nemcsak azokra a szentekre, akiket az egyház hivatalosan szentté avatott, hanem mindazokra is, akik a keresztény hit szerint már eljutottak az örök boldogságra, de nevüket nem őrizte meg a történelem.

Mindenszentek tehát eredetileg nem az elhunyt családtagok gyászának napja, hanem az üdvözült lelkek közös ünnepe.

Az ünnep gyökerei a kereszténység első évszázadaiba nyúlnak vissza. A korai keresztény közösségek kezdetben a vértanúkról emlékeztek meg, később azonban az ünneplés valamennyi szentre kiterjedt.

A november 1-jei időpont a középkorban terjedt el a nyugati kereszténységben. III. Gergely pápa idején Rómában már ezen a napon ünnepelték a szenteket, IV. Gergely pápa idején pedig a 9. században szélesebb körben is meghonosodott az ünnep.

Magyarországon november 1-je munkaszüneti nap, ezért sok család ekkor látogatja meg szerettei sírját, még akkor is, ha a halottakról való egyházi megemlékezés valójában másnapra esik.

Halottak napja november 2-án van – egészen más a jelentése

Halottak napján a katolikus egyház az elhunyt hívekért imádkozik, különösen azokért, akik a katolikus tanítás szerint még a tisztulás állapotában vannak.

Míg mindenszentek az üdvözült lelkek ünnepe, addig halottak napja az elhunytakról való megemlékezés és az értük mondott imádság napja.

A november 2-i megemlékezés elterjedésében jelentős szerepet játszott Szent Odiló, a franciaországi Cluny bencés apátja, aki a 10. század végén elrendelte, hogy a kolostorához tartozó közösségek ezen a napon emlékezzenek meg az elhunytakról.