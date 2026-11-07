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időjárás

Mínusz 9 fok is lehet: mutatjuk, hol lesz a leghidegebb a hétvégén

Tegnap, 6:30
Olvasási idő: 7 perc
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November első teljes hétvégéjén már a tél közeledtére figyelmeztethet az időjárás. A hajnali órákban többfelé fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, a hidegre érzékeny területeken pedig mínuszok is előfordulhatnak. A novemberi időjárás különösen az autósoknak és a kerttulajdonosoknak tartogathat kellemetlen meglepetéseket.
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időjáráshideghőmérséklet

Novemberben egyre nagyobb a különbség a nappali és az éjszakai hőmérséklet között. A hosszú éjszakák, a gyengülő napsugárzás és a derült, szélcsendes idő együttesen kedvezhet a hajnali fagyok kialakulásának.

Mínusz 9 fok is lehet: mutatjuk, hol lesz a leghidegebb a hétvégén
Mínusz 9 fok is lehet: mutatjuk, hol lesz a leghidegebb a hétvégén - Fotó: Pexels

A hétvégi időjárás szempontjából különösen fontos, hogy az ország egyes térségeiben egészen eltérő hőmérsékleti viszonyok alakulhatnak ki.

Ezeken a területeken lehet mínusz fok

Szombaton napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Hajnalra többfelé képződhet pára, főként az Északi-középhegység völgyeiben és nyugaton, délnyugaton köd, amely néhol csak lassabban oszlik majd fel. Az ország keleti harmadán többfelé élénk lesz az északkeleti szél. 

Kora reggelre -9 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 8 és 12 fok közötti maximumokra van kilátás.

A fagypont alatti hőmérséklet elsősorban a szélvédett völgyekben és a fagyzugos területeken jelentkezhet. Ilyenkor a hideg levegő a mélyebben fekvő területeken gyűlik össze, így akár néhány kilométeres távolságon belül is jelentős hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki.

Az Északi-középhegység völgyeiben, valamint a nyugati és délnyugati országrész egyes fagyzugos területein különösen érdemes figyelni a hajnali lehűlésre.

A nagyvárosok belső részein ugyanakkor a városi hőszigethatás miatt általában enyhébbek lehetnek az éjszakák.

Az autósoknak is fel kell készülniük

A hajnali fagyok egyik legkellemetlenebb következménye a szélvédők jegesedése lehet. Különösen azoknak érdemes néhány perccel korábban elindulniuk, akik a szabadban parkolnak. A lefagyott szélvédőt nem szabad forró vízzel leönteni, mert a hirtelen hőmérséklet-változás károsíthatja az üveget. Érdemes inkább megfelelő jégkaparót vagy téli szélvédőtisztító folyadékot használni.

A hideg az akkumulátorokat is jobban igénybe veszi, ezért a régebbi autóknál különösen fontos a megfelelő műszaki állapot.

A kertekben is károkat okozhat a fagy

A novemberi lehűlés a még szabadban tartott, fagyérzékeny növényeket is veszélyeztetheti. A muskátlikat, leandereket és más, hidegre érzékeny dézsás növényeket célszerű védett, a faj igényeinek megfelelő helyre vinni.

A kültéri vízcsapok és az öntözőrendszerek téliesítéséről sem érdemes megfeledkezni, hiszen a bennük maradó víz megfagyva károsíthatja a vezetékeket.

Milyen idő várható vasárnap és a jövő héten?

Novemberben a tartósan ködös, borult idő és a naposabb, hideg hajnalokkal járó időjárási helyzetek egyaránt gyakoriak. A következő napok hőmérsékletét elsősorban a felhőzet, a szél és az esetleges frontok határozzák meg. A hétvégi kirándulások és a hosszabb autóutak előtt ezért mindenképpen érdemes ellenőrizni a legfrissebb meteorológiai előrejelzéseket.

Vasárnap virradóra ismét megjelennek a pára- és ködfoltok, majd napközben újra sok napsütés ígérkezik, csapadék nem várható. Északnyugaton többfelé élénk, Sopron környékén erős lehet a délkeleti szél. A minimumok -9 és +1 fok között alakulnak. Kora délután 8-13 fokot mutathatnak a hőmérők.

Hétfőn a napsütést időnként már felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék sehol sem várható. Hajnalban, reggel ismét többfelé találkozhatunk majd párás, ködös tájakkal. A Dunántúl északi felén a délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet -9 és +1 fok között alakul, majd napközben 8-13 fokot mérhetünk.

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