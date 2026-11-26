A Budapesti Közműveknél III-as készenléti fokozatban folyamatos, 12 órás váltott műszakokban dolgoznak; munkagépeik már szerda kora reggel óta az utakon vannak, folyamatosan ellenőrzik a lefagyásra hajlamos útszakaszokat – közölte a vállalat csütörtökön.

A Budapesti Közművek munkagépei folyamatosan, több mint 24 órája az utakon vannak.

Fotó: Budapesti Közművek

Több mint 700 ember és 70 munkagép dolgozik az utakon

A közlemény szerint a munka a havazás megérkezésekor, majd éjszaka is folytatódott:

a célgépeik csütörtök reggelig több, mint 16 ezer kilométert tettek meg a fővárosi utakon és több mint 760 tonna síkosságmentesítő anyagot szórtak ki az útpályákra.

A munka csütörtökön napközben is hasonlóan a teljes rendelkezésre álló gépparkkal, 12 órás váltott műszakban folytatódik, amit nehezít, hogy – elsősorban a budai területeken – lefagytak az utak a vegyes halmazállapotú csapadéktól.

Mint írták,

a Budapesti Közművek több, mint 70 célgépe és közel 700 munkavállalója jelenleg is síkosságmentesítéshez kapcsolódó feladatokat végez.

Szigorú prioritási sorrendben takarítanak

Hangsúlyozták, hogy a főváros útjait a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója a rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja:

először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés – tették hozzá.

Kiemelték, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat: az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.