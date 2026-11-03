Nagy Ervin bejelentette, kik lettek az Új Színház és a Madách Színház új igazgatói

Megvannak a Tisza-kormány első színházigazgatói pályázatainak nyertesei. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, hogy Csiby Gergely vezeti majd az Új Színházat, Szabó P. Szilveszter pedig a Madách Színház élére kerül.
Nagy Ervin a közösségi oldalán jelentette be, hogy sikeresen lezárultak a Tisza-kormány első színházigazgatói pályázatai. A kultúráért felelős államtitkár bejegyzésében gratulált a két nyertesnek.
A döntés értelmében Csiby Gergely lesz az Új Színház, Szabó P. Szilveszter pedig a Madách Színház új igazgatója. Nagy Ervin mindkét kinevezett vezetőnek jó munkát kívánt.
Az államtitkár a Facebook-bejegyzésében nem közölt további részleteket a pályázatok eredményéről.