Kilencmilliárdos kárt okozó számlagyárat leplezett le a NAV, 23 embert állítottak elő

A NAV közleménye szerint a bűnszervezet által irányított számlagyárként működő céghálózat célja az volt, hogy a számlabefogadó gazdasági társaságok részére olyan valótlan tartalmú számlákat állítsanak ki őrzésvédelmi és takarítási feladatok ellátásáról, amelyekkel azok jogosulatlanul tudták csökkenteni a vállalkozást terhelő általános forgalmi adót (áfa).

A NAV bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz

Fotó: NAV

A bűnszervezet szolgáltatása arra is kiterjedt, hogy a hasznot húzó társaságok által ténylegesen foglalkoztatott vagyonőröket, portásokat és takarítókat a járulékfizetés elkerülése érdekében a bűnszervezet által létrehozott „álfoglalkoztató” cégekbe jelentsék be, és ezzel a megrendelő társaságok a közterhek megfizetését is elkerüljék.

Az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A NAV-nak korábbi akciók során már megközelítőleg 4 milliárd forint vagyon biztosítását sikerült elérnie, míg a mostani intézkedések során további 1,2 milliárd forintot biztosított a nyomozóhatóság.

A NAV közölte, hogy kedden immár a harmadik akciójukat hajtotta végre az ügyben, amelynek során nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglalt le, 23 embert állított elő és hallgatott ki gyanúsítottként. Ezzel a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett. A nyomozóhatóság előterjesztést tett a bűnszervezet irányítójának letartóztatására.

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz egy alapítványnál a NAV

2026. november 2-án, hétfőn a NAV nyomozói jelentek meg egy budapesti alapítványnál, ahol kutatásokat tartottak. A hatóság költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódik az egyelőre meg nem nevezett szervezetnél.