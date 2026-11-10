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NAV

Kilencmilliárdos kárt okozó számlagyárat leplezett le a NAV, 23 embert állítottak elő

40 perce
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Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói egy számlagyár ügyében. A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya egyéb bűncselekmények mellett bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz.
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NAVcsalásszámlagyár

A NAV közleménye szerint a bűnszervezet által irányított számlagyárként működő céghálózat célja az volt, hogy a számlabefogadó gazdasági társaságok részére olyan valótlan tartalmú számlákat állítsanak ki őrzésvédelmi és takarítási feladatok ellátásáról, amelyekkel azok jogosulatlanul tudták csökkenteni a vállalkozást terhelő általános forgalmi adót (áfa).

NAV
A NAV bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz
Fotó: NAV

A bűnszervezet szolgáltatása arra is kiterjedt, hogy a hasznot húzó társaságok által ténylegesen foglalkoztatott vagyonőröket, portásokat és takarítókat a járulékfizetés elkerülése érdekében a bűnszervezet által létrehozott „álfoglalkoztató” cégekbe jelentsék be, és ezzel a megrendelő társaságok a közterhek megfizetését is elkerüljék.

Az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A NAV-nak korábbi akciók során már megközelítőleg 4 milliárd forint vagyon biztosítását sikerült elérnie, míg a mostani intézkedések során további 1,2 milliárd forintot biztosított a nyomozóhatóság.

A NAV közölte, hogy kedden immár a harmadik akciójukat hajtotta végre az ügyben, amelynek során nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglalt le, 23 embert állított elő és hallgatott ki gyanúsítottként. Ezzel a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett. A nyomozóhatóság előterjesztést tett a bűnszervezet irányítójának letartóztatására.

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz egy alapítványnál a NAV

2026. november 2-án, hétfőn a NAV nyomozói jelentek meg egy budapesti alapítványnál, ahol kutatásokat tartottak. A hatóság költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódik az egyelőre meg nem nevezett szervezetnél.

 

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