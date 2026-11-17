Magyarországon az év első kilenc hónapjában 2116 szifiliszes, 1192 gonorrhoeás és 609 akut urogenitális klamídiás esetet jelentettek. Szabolcs-Szatmár-Beregben ugyanezen időszak alatt 238 szifiliszes, 83 gonorrhoeás és 30 klamídiás megbetegedést regisztráltak – írja a SZON.

Két nemi betegségből is ez a megye vezeti az országos listát

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Szifiliszből tartósan magas a megyei esetszám

A szifilisz, közismert nevén vérbaj, baktérium okozta, szexuális úton terjedő fertőző betegség. Kórokozója a Treponema pallidum. A fertőzés elsősorban szexuális érintkezéssel terjed, de várandósság alatt az anya a magzatának is átadhatja.

A betegség több szakaszban jelentkezhet. Kezdetben fájdalmatlan fekély alakulhat ki a fertőzés helyén, később bőrkiütések, nyirokcsomó-duzzanat és egyéb tünetek is megjelenhetnek. Kezelés nélkül évekkel később súlyos idegrendszeri és szív-érrendszeri szövődményeket okozhat.

Az NNGYK adatai szerint

Szabolcs-Szatmár-Beregben 2026 első negyedévében 75, a másodikban 81, a harmadikban pedig 82 szifiliszes esetet regisztráltak. Ez összesen 238 bejelentett fertőzést jelent kilenc hónap alatt.

A megyei adatok akkor is figyelemre méltók, ha a lakosságszámhoz viszonyítjuk őket. Százezer lakosra az első negyedévben 14,4, a másodikban 15,6, a harmadikban pedig 15,8 megbetegedés jutott. Az országos mutató ugyanezekben az időszakokban 8,0, 6,4, illetve 7,8 volt.

A szifilisz előfordulási gyakorisága így mindhárom negyedévben jelentősen meghaladta az országos átlagot Szabolcs-Szatmár-Beregben.

A gonorrhoeás fertőzések száma is megugrott

A másik vizsgált betegség a gonorrhoea, közismert nevén kankó vagy tripper. Ezt a Neisseria gonorrhoeae nevű baktérium okozza, és szintén szexuális úton terjed. A fertőzés a nemi szerveket, a végbelet és a garatot is érintheti. Sok esetben tünetmentesen is jelen lehet.

Szabolcs-Szatmár-Beregben az első negyedévben 22, a másodikban 19, a harmadikban pedig már 42 gonorrhoeás esetet jelentettek.

A százezer lakosra jutó megbetegedések száma az első negyedévi 4,2-ről a második negyedévben 3,6-ra csökkent, majd a harmadik negyedévben 8,1-re emelkedett. Az országos mutató eközben 4,3, 3,8, illetve 4,4 volt.