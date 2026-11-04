Hetven éve vérbe fojtották a magyar szabadságot: megrendítő képeken 1956 tragédiája

November 4. nemzeti gyásznap: az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezünk. Hetven éve ezen a napon, hajnalban indult meg a szovjet támadás. Az évfordulón archív fényképekkel idézzük fel Budapest utcáit: a harcok nyomait, a romos házakat és az összefogás pillanatait.

November 4. nemzeti gyásznap: 70 éve verték le az 1956-os forradalmat - A Baross utca 46. számú ház romjai előtt, 1956-ban

Fotó: Fortepan / Peter, Isaac

November 4. nemzeti gyásznap: 70 éve verték le az 1956-os forradalmat

1956. november 4-én reggel 5 óra 20 perckor hangzott el Nagy Imre rádióbeszéde, amelyben a miniszterelnök a Budapest ellen indított szovjet támadásról tájékoztatta az országot és a világot. A fegyveres ellenállás a túlerővel szemben több fővárosi helyszínen még napokig folytatódott.

A Fortepan felvételei közel hozzák a hetven évvel ezelőtti várost. Az Üllői út és a József körút találkozása, a Széna tér vagy Józsefváros utcái ma is ismerősek, a korabeli képeken azonban a forradalom és a harcok nyomait őrzik. A fényképek nemcsak az épületekről szólnak: az utcán közlekedő emberek és az adománygyűjtés jelenetei a város lakóinak mindennapjaiba is betekintést engednek.

November 4-én, a nemzeti gyásznapon a szabadságért küzdőkre és az áldozatokra emlékezünk. Galériánk az 1956-os forradalom időszakából válogat; a felvételek nem egyetlen nap eseményeit mutatják be.

Lapozd végig galériánkat Budapest 1956-os helyszíneiről!