Az előzetes adatok szerint 2026 októberében 5802 gyermek született és 10 029 ember halt meg Magyarországon. Noha ez a szám önmagában igen aggasztóan hat, jó hír, hogy a népességcsökkenés hátterében álló természetes fogyás mértéke mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A népességcsökkenés alakulását egyaránt befolyásolja a születések és a halálozások száma

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Népességcsökkenés Magyarországon: így alakultak az októberi adatok

A KSH közleménye szerint októberben a születések és a halálozások száma egyaránt csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Születések száma: 5802, 3,5 százalékkal kevesebb.

5802, 3,5 százalékkal kevesebb. Halálozások száma: 10 029, 5,9 százalékkal kevesebb.

10 029, 5,9 százalékkal kevesebb. Házasságkötések száma: 3459, 17 százalékkal kevesebb.

A természetes fogyás a 2025 októberében regisztrált 4652 fővel szemben 4227 fő volt.

Több mint 42 ezer fő volt a természetes fogyás az év első tíz hónapjában

Január és október között 58 258 gyermek jött világra, 3,5 százalékkal, 2104-gyel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A halálozások száma 100 732 volt, ami 2,3 százalékos csökkenést jelent éves összevetésben.

Mutató 2026. január–október Éves változás Születések 58 258 −3,5% Halálozások 100 732 −2,3% Természetes fogyás 42 474 −0,7% Házasságkötések 39 896 −3,7%

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke az egy évvel korábbi 1,31-ről 1,29-re csökkent.

Kevesebb házasságot kötöttek Magyarországon Az év első tíz hónapjában 39 896 pár kötött házasságot, 1543-mal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Míg január és március között 20 százalékkal, júniusban és júliusban pedig 6,3 százalékkal több házasságkötés történt, addig áprilisban és májusban 9,3 százalékos, augusztus és október között pedig 15 százalékos visszaesést regisztráltak.

Az elmúlt egy évben 70 ezernél is kevesebb gyermek született

A KSH adatai szerint 2025 novembere és 2026 októbere között 69 913 gyermek született Magyarországon, 4,1 százalékkal kevesebb, mint a megelőző 12 hónapban.

Ugyanebben az időszakban 121 772 ember halt meg, ami 3 százalékos csökkenést jelent. A születések és a halálozások különbségéből adódó természetes népességfogyás 51 859 fő volt.

Az elmúlt 12 hónapban 45 039 pár kötött házasságot, 2,5 százalékkal kevesebb, mint a megelőző egy évben.