Közel három hétre lezárják a Népszínház utcát – változik a tömegközlekedés is

November 9. és 27. között lezárják a Népszínház utcát a Nagy Fuvaros utcánál, mert a BKV felújítja a villamosvágányokat és a környező útfelületeket. A munkálatok miatt több villamos- és autóbuszjárat útvonala módosul, az érintett szakaszon pedig pótlóbuszok közlekednek – tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Népszínház utca lezárása miatt pótlóbuszok is közlekednek

Fotó: BKK/Nyirő Simon

A felújítás során a villamospálya mellett az autósok és a gyalogosok által használt felületeket is rendbe hozzák. A beruházás célja, hogy megbízhatóbbá váljon a villamosközlekedés, valamint biztonságosabb és rendezettebb környezet fogadja a közlekedőket.

Két ütemben zárják le a Népszínház utcát

A munkálatok miatt a II. János Pál pápa térnél két ütemben, teljes szélességében lezárják a Népszínház utcát.

Az első ütem november 9. és 18. között tart:

A Népszínház utca a Fiumei út felől csak a II. János Pál pápa térig lesz járható.

A Szilágyi utcát egyirányúsítják a Kiss József utca felé.

A Dobozi utcában ideiglenes végállomást alakítanak ki a 37-es villamos számára, ezért az utca teljes hosszában egyirányúvá válik az Orczy tér felé.

A Baross utcától a Teleki László tér felé a Lujza utcán keresztül lehet közlekedni.

A Fiumei úton ideiglenes buszsávot jelölnek ki.

A Teleki László téren, a Dobozi utca torkolata után ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki a pótlóbuszok számára.

A második ütem november 19. és 27. között zajlik:

A Népszínház utca a Fiumei út felől csak a Vay Ádám utcáig lesz járható.

A Dologház utca felől nem lehet továbbhaladni a Nagy Fuvaros utca irányába, csak a Népszínház utcára lehet kihajtani a Blaha Lujza tér felé.

A Nagy Fuvaros utcából kizárólag balra, a Blaha Lujza tér irányába lehet kikanyarodni.

A Népszínház utcától délre fekvő területekről a Karácsony Sándor utca–Népszínház utca–Alföldi utca–Kun utca, illetve a Nagy Fuvaros utca–Népszínház utca–Kiss József utca–Szilágyi utca útvonalon lehet elérni a II. János Pál pápa teret.

A II. János Pál pápa tér felől a Kun utcán keresztül lehet eljutni a Népszínház utcától délre található területekre.

A Nagy Fuvaros utcai kereszteződésben a munkálatok idején a jelzőlámpák sárga villogó üzemmódban működnek.

Több villamos és autóbusz közlekedése is megváltozik

A lezárás a fővárosi közösségi közlekedést is jelentősen érinti. A BKK tájékoztatása szerint az alábbi változásokra kell számítani:

28-as és 28A villamos: a megszokott útvonal helyett a Fiumei úton keresztül a Keleti pályaudvarhoz közlekedik.

37-es villamos: csak a Teleki László tér (Dobozi utca) és a Sörgyár között jár, 37A jelzéssel.

62-es villamos: Rákospalota, MÁV-telep és Kőbánya-alsó vasútállomás között közlekedik, 62A jelzéssel.

28-as pótlóbusz: a villamosok helyett a Blaha Lujza tér (Népszínház utca) és a Teleki László tér, illetve a Magdolna utca között jár.

99-es autóbusz: november 9. és 18. között Pesterzsébet felé módosított útvonalon, a Fiumei úton keresztül közlekedik a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) és a Karácsony Sándor utca között. Nem érinti a Kiss József utca, a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállóhelyeket.

217E autóbusz: a Blaha Lujza tér helyett a Keleti pályaudvarhoz közlekedik.

Hosszabb menetidőre kell számítani A BKK arra kéri az utasokat és az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról, és számoljanak az esetleges menetidő-növekedéssel.

A közlekedési társaságok célja, hogy a felújítás a lehető legrövidebb ideig okozzon fennakadást. A munkálatok befejezése után korszerűbb villamospálya és rendezettebb közlekedési környezet szolgálja majd a környéken élőket és az arra közlekedőket.